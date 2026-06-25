Noches de verano en el cementerio: el curioso plan histórico que triunfa en Madrid

El Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena recupera este verano sus visitas teatralizadas nocturnas, una actividad organizada por Servicios Funerarios de Madrid que combina un recorrido guiado con escenas interpretadas por actores. El ciclo se desarrolla desde el 24 de junio hasta el 6 de septiembre.

Los participantes recorrerán a pie parte del recinto de la avenida de Daroca, 90, acompañados por guías especializados de Servicios Funerarios de Madrid y por personajes históricos vinculados al cementerio, recreados por una compañía dirigida por Sergio Pazos.

Un recorrido entre patrimonio y memoria

La actividad permite conocer los orígenes del cementerio, algunos de sus espacios y la simbología funeraria presente en monumentos y sepulturas. Durante el itinerario, los actores interpretan a escritores, artistas, políticos y otras figuras de la vida cultural madrileña cuyos restos descansan en el recinto.

Las escenas se integran en las explicaciones del guía y abordan episodios de la vida de los personajes representados. La propuesta incorpora también toques de humor dentro del recorrido.

La visita se realiza al caer la tarde y tiene una duración aproximada de dos horas y media. Se recomienda para mayores de 10 años.

Fechas, horarios y entradas

Las próximas sesiones previstas son el 28 de junio, el 1 de julio y el 2 de julio, a las 21.00 horas. El calendario continuará durante el verano hasta el 6 de septiembre. Los horarios pueden variar según la fecha.

La entrada general tiene un precio de 11 euros. También hay plazas gratuitas disponibles, entre ellas para niños de hasta 7 años, ambos inclusive.

Las entradas se adquieren a través de la página de visitas guiadas de Servicios Funerarios de Madrid.