El planazo gastronómico de Las Ventas para las noches de verano en Madrid

La plaza de toros de Las Ventas acoge entre el 25 de junio y el 23 de julio de 2026 la séptima edición de Cénate Las Ventas, una propuesta que une ocio gastronómico y el Certamen de Novilladas Nocturnas en la capital.

La iniciativa, impulsada por Plaza 1 en colaboración con la Comunidad de Madrid, la Academia Madrileña de Gastronomía y el Consejo Regulador de los Vinos de Madrid, convertirá los jueves del verano en una cita que combina tauromaquia y productos de proximidad con sello de calidad.

El ciclo gastronómico se desarrollará en paralelo a las novilladas nocturnas, que forman parte del certamen anual de jóvenes promesas del toreo. Los festejos comenzarán a las 21:00 horas, mientras que el espacio culinario abrirá desde las 20:00 horas hasta la 01:30 de la madrugada.

Mercado gastronómico en la plaza

Cénate Las Ventas instalará un mercado de productos madrileños en la galería de los tendidos altos 5, 6 y 7, además de las terrazas colindantes. Los asistentes podrán acceder a una oferta de alimentos amparados por la Marca de Garantía M Producto Certificado, distintivo de calidad alimentaria de la Comunidad de Madrid.

La propuesta busca acercar la producción agroalimentaria regional al público asistente a los festejos taurinos, integrando gastronomía y espectáculo en un mismo espacio.

Cinco noches de novilladas

El Certamen de Novilladas Nocturnas contará con cinco citas: cuatro clasificatorias y una gran final. El calendario se abrirá el jueves 25 de junio con novillos de Los Chospes para los novilleros Álvaro Chinchón, El Mene y Félix San Román, en su presentación. El ciclo continuará el 2 de julio con reses de López Gibaja y la participación de Cristian González, Juan Alberto Torrijos y Jairo López, también debutantes.

El 9 de julio se lidiarán novillos de Brazuelas con los novilleros Nacho Torrejón, Jorge Hurtado y Polope, todos en presentación. El 16 de julio será el turno de Sagrario Moreno con Luis Pasero, López Peregrino (presentación) y Mario Vilau. La final se celebrará el 23 de julio con novillos de Guadaíra y los novilleros que hayan alcanzado la última fase del certamen.

Acceso y precios

Las entradas para la primera novillada del 25 de junio están disponibles desde 6,50 euros, en función de la localidad seleccionada.

El acceso a las instalaciones de Las Ventas podrá verse condicionado por medidas de seguridad, por lo que se recomienda acudir con antelación. Una vez iniciado el espectáculo, la entrada a la plaza se realizará entre novillos siempre que el desarrollo del festejo lo permita.