El actual titular del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dado un paso al frente a través de la presentación de su candidatura oficial a las primarias socialistas; aspira a encabezar la lista que intentará arrebatar la presidencia del Gobierno autonómico a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones previstas para el año 2027.

El anuncio se ha realizado mediante un vídeo publicado en sus redes sociales, grabado en el distrito de San Blas-Canillejas, lugar de nacimiento de López. En la grabación, el candidato apela a la necesidad de que la región sea "valiente" y acometa un cambio de rumbo tras "más de treinta años" de administraciones populares, a las que acusa de mantener una actitud "insolidaria, injusta y corrupta". Según el discurso del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, la gestión actual se dedica a privatizar los servicios públicos con el objetivo de "favorecer el negocio de unos pocos".

Tenemos que devolver la esperanza a la Comunidad de Madrid. 30 años de esta derecha son demasiados. Seamos valientes. pic.twitter.com/0iTlfvXUhl — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) July 2, 2026

En la carta de presentación que acompaña a su postulación, argumenta que el Ejecutivo regional gobierna como si se tratara de "su club privado", dando la espalda a la mayoría social. Frente a este modelo, promete un proyecto donde el eje principal de la Administración autonómica pase por mejorar la calidad de vida ciudadana en lugar de centrarse en promover los negocios de su entorno. Critica además que se esté "vendiendo Madrid a cachos" mientras los residentes son expulsados de sus barrios tradicionales.

Entre sus propuestas iniciales, destaca la defensa de una educación y sanidad públicas de calidad para los trabajadores, así como garantizar que la vivienda se consolide como un derecho universal. También incide en la conversión del territorio en una comunidad verde, plenamente comprometida con la lucha contra el cambio climático. Asimismo, subraya la importancia de "derribar todas las barreras" territoriales existentes, diluyendo las diferencias de renta y oportunidades entre los grandes y pequeños municipios, o entre las zonas del norte y del sur.

"Esa esperanza tiene que llegar a donde vives tú", manifiesta en el vídeo, mencionando explícitamente zonas del sur de la capital como Vallecas, Usera o Carabanchel, además de grandes localidades metropolitanas como Fuenlabrada, Getafe, Parla, Móstoles, Alcorcón o Alcobendas. Por el momento, en la carrera hacia la sede de la Puerta del Sol no ha surgido ningún otro militante que haya formalizado su intención de disputarle el liderazgo autonómico.

Enma López formaliza también su candidatura

La concejala socialista Enma López ha registrado este jueves su precandidatura para encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, por lo que competirá en las primarias con la actual portavoz municipal, Reyes Maroto, a quien, no obstante, ha definido como una "compañera y amiga". Aunque ha reconocido el trabajo realizado por la exministra durante los últimos cuatro años, considera que ha llegado el momento de "dar un paso más" para conectar con nuevos votantes y ampliar el apoyo del partido en la capital.

López asegura que ha decidido presentarse tras percibir un clima de "ilusión" y una demanda de cambio tanto entre la militancia como en la ciudadanía madrileña. En esa línea, defiende que el PSOE debe reforzar su presencia en los barrios donde hasta ahora no ha logrado consolidarse y apostar por una forma de comunicar "más cercana y moderna", capaz de llegar a más sectores de la población.

La edil ha reivindicado además el proceso de primarias como un ejercicio de apertura democrática que permite a la militancia elegir entre distintos proyectos y ha celebrado que el ministro Óscar López haya oficializado también su candidatura para liderar el PSOE madrileño en las elecciones autonómicas de 2027.

"Los López de Madrid"

De hecho, ha bromeado con que la mejor propuesta que los socialistas pueden ofrecer a los madrileños son "los López de Madrid", en alusión a ambos candidatos, al considerar que tanto "la Comunidad como el Ayuntamiento necesitan un cambio político".

Asimismo, ha restado importancia a las informaciones sobre el supuesto malestar en Ferraz por el momento elegido para anunciar su candidatura y ha asegurado que su decisión fue comunicada previamente a la dirección del partido.

Entre las prioridades de su proyecto ha situado el acceso a la vivienda, con medidas para evitar su uso "especulativo" y favorecer la rehabilitación urbana; una revisión de las políticas de movilidad, incluido el diseño de los carriles bici, y la mejora de la climatización en los edificios públicos, no solo en los centros educativos.

El calendario de las primarias se mantiene sin cambios: las candidaturas podrán registrarse entre el 2 y el 3 de julio, la recogida de avales se desarrollará del 4 al 11, la campaña informativa tendrá lugar entre el 12 y el 18 y, si fuera necesaria, la primera votación se celebrará el 19 de julio, con una eventual segunda vuelta prevista para el día 26.