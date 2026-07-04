El Orgullo bloquea el centro de Madrid: cortes de tráfico y estaciones de Metro cerradas

La capital se prepara para acoger este sábado la manifestación estatal del 'MADO Madrid Orgullo 2026'. Bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia', la marcha arrancará a las 19:00 horas desde la glorieta de Carlos V hasta la plaza de Colón.

Ante la previsión de una afluencia multitudinaria, el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno han desplegado un dispositivo especial de seguridad con unos 2.400 agentes de la Policía Municipal, más de 3.300 de la Policía Nacional y más de medio millar de sanitarios de Samur-Protección Civil.

Las autoridades recomiendan el uso del Metro y evitar el vehículo privado ya que se producirán importantes cortes de tráfico en la zona central de la capital durante las próximas jornadas y alteraciones en líneas de autobús.

Cortes de tráfico y restricciones por zonas

La marcha recorrerá el Paseo del Prado hasta llegar a la plaza de Cánovas del Castillo en Neptuno. Desde allí seguirá por el mismo eje hacia la plaza de Cibeles y, posteriormente, avanzará por el Paseo de Recoletos hasta concluir en la plaza de Colón, donde se ubicará el escenario principal y se desarrollará el acto final de la manifestación.

Plaza de Colón y calle Goya (tramo hasta Serrano): Incidencias por preparativos hasta las 12:00 horas del domingo.

Méndez Álvaro y Glorieta de Carlos V: Cortes desde las 11:00 hasta las 23:00 horas del sábado.

Paseo del Prado, Cibeles, Recoletos y Colón: Cortes desde las 16:00 horas del sábado. En el Paseo del Prado, las restricciones podrían alargarse hasta las 16:00 horas del domingo debido al cierre peatonal habitual de los domingos.

Gran Vía: Restricciones en función de la afluencia y las labores de limpieza hasta la madrugada del domingo.

Debido a los conciertos y actividades, habrá incidencias de tráfico y posibles restricciones peatonales en el entorno de Sol, calle Mayor, Alcalá, Bailén, Plaza del Comandante las Morenas y calle Esparteros.

Cortes totales de calles (de 17:30 a 03:30 horas del sábado): Pelayo, Gravina, Augusto Figueroa, San Marcos, Reina, del Clavel, Infantas, Barquillo y Colmenares (en sus tramos especificados).

Metro de Madrid

El suburbano incrementará los trenes hasta un 100% en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10 desde las 17:30 horas hasta el cierre del servicio. Habrá refuerzo de personal en las estaciones clave como Atocha, Estación del Arte, Sol, Banco de España, Sevilla, Gran Vía, Callao, Ópera, Plaza de España y Chueca, pero se ejecutarán los siguientes cierres por seguridad:

Chueca (L5): Cierre total desde las 18:00 horas hasta el fin del servicio.

Banco de España (L2): Cierre total el sábado desde las 16:30 horas.

Sol (L1, L2, L3): Cierre total desde las 18:30 horas, pero se permite la correspondencia interna entre líneas.

Colón (L4): Cierre total el sábado desde las 22:00 horas.

Plaza de España (L3, L10): Cierre total el sábado desde las 19:00 horas y el domingo desde las 18:00 horas. En ambos casos queda abierto exclusivamente el acceso/salida por ascensor para personas con movilidad reducida. La salida a la calle Leganitos cerrará a las 19:00 el sábado y a las 18:00 el domingo.

Cercanías

Se refuerza el personal en las estaciones del centro y habrá trenes de reserva en Chamartín y Atocha por si fuesen necesarios refuerzos en Sol y Banco de España.

Autobuses EMT

Se modifican los recorridos de medio centenar de líneas diurnas y 29 nocturnas. Se dispondrá de autobuses de reserva adicionales (10 diurnos y entre 10 y 15 'búhos') según la demanda, además de reforzarse las líneas al aeropuerto (200 y 203 Exprés).

Las afecciones serán desde las 16.00 horas y hasta las 08.00 horas del domingo y afectarán a las líneas diurnas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 32, 34, 37, 39, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 59, C1, C2, 74, 75, 85, 86, 102, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, E1, M3 y 203.

Asimismo, en la noche del sábado al domingo se trasladarán las cabeceras de los 'buhos':

A Acocha: N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25, N26 (y mantiene NC2).

A Puerta de Alcalá: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N22, N24, N27.

A Alonso Martínez: N23.

A Argüelles: N16, N18, N19, N20, N21.

Se mantienen sin cambios: N28 y N31 en Moncloa; N32 en Avenida de América; NC1 en Cuatro Caminos.

Autobuses Interurbanos

Se refuerzan 24 líneas nocturnas que conectan Madrid con 30 municipios de la periferia como Leganés, Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro, Getafe, Parla, Pozuelo o Majadahonda, sumando unas 8.000 plazas nocturnas adicionales.