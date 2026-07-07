El nuevo túnel de Parque Castellana abrirá en diciembre

Los conductores podrán circular por el nuevo túnel de Parque Castellana a partir de diciembre. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este avance durante una visita a las obras del soterramiento de Castellana este martes, donde ha confirmado que el proyecto "va en plazo" después de que haya concluido prácticamente la excavación de la infraestructura.

El Ayuntamiento da así por superada una de las fases más relevantes de una actuación que transformará el tramo del paseo de la Castellana comprendido entre Sinesio Delgado y el Nudo Norte de la M-30. Con las dos secciones del túnel ya unidas, los trabajos se centran ahora en los acabados interiores y en la instalación de los sistemas necesarios para su puesta en funcionamiento, mientras en superficie continúa la construcción del futuro parque.

-Almeida ha subrayado que la excavación "está prácticamente concluida" y ha agradecido el trabajo realizado durante los últimos meses. "Ha sido un esfuerzo gigantesco", ha destacado el alcalde, que también ha puesto en valor que "en apenas un año desde que se empezó a trabajar pueda ya estar concluida la ejecución del túnel y, al mismo tiempo, podamos trabajar en superficie para poder cumplir con los tiempos".

Las obras avanzan también sobre la futura zona verde. Ya han comenzado a colocarse bancos y bordillos, a la vez que se trabaja en la impermeabilización y urbanización, se ejecutan redes de alumbrado, riego y abastecimiento de agua potable, y se arranca la construcción de la fuente de chorros.

Otro de los elementos que empieza a tomar forma es la gran pérgola monumental situada en el extremo norte del parque. La estructura, de forma elíptica, combinará su carácter ornamental con una función energética gracias a una cubierta fotovoltaica de 2.500 metros cuadrados. Con 35 metros de altura, 33 toneladas de peso y una potencia instalada de 340 kW, suministrará energía al propio túnel.

Durante la visita, el alcalde también ha respondido a las críticas de la oposición sobre el calor, defendiendo que se combate "ejecutando una infraestructura en la que, en vez de haber ocho carriles en cada sentido o en los dobles sentidos, aquí al lado de las Torres, va a haber 20.000 metros cuadrados de zonas verdes a disposición de todos los vecinos".

Parque Castellana avanza: finalizan los trabajos de excavación del túnel, que estará operativo el próximo diciembre. Visitamos unas obras que transcurren según la planificación prevista, cumpliendo nuestro compromiso con los madrileños. Donde antes había asfalto, habrá 70.000 m²… pic.twitter.com/hsOfkAK5We — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 7, 2026

Parque Castellana ocupará una superficie de 70.000 metros cuadrados y permitirá unir en un único espacio el entorno de las Cinco Torres y el Hospital La Paz con la antigua colonia de San Cristóbal y el futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte. El parque incorporará 772 nuevos árboles, que elevarán a más de un millar el total de ejemplares del ámbito, además de más de 38.800 arbustos.

El nuevo túnel concentrará el tráfico bajo rasante para dar continuidad al eje de la Castellana hasta el Nudo Norte, manteniendo la conexión con vías como la M-30, la M-607, la A-1 y la M-11. En el sur, la entrada (o salida) al túnel se corresponderá con la del actual paso inferior que salva la intersección con la calle Sinesio Delgado, mientras que, al norte, su final se situará junto al Hospital La Paz, conectando directamente con el Nudo Norte.

Además, el Ayuntamiento reutilizará buena parte de la tierra extraída durante la excavación. El material, al ser de buena calidad, se destinará a las jardineras del nuevo parque o a otras obras municipales, dejando su traslado a vertederos únicamente como última alternativa.