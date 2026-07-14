Muere Luis de Velasco, exdirigente del PSOE y exportavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid

Luis de Velasco Rami, antiguo secretario de Estado de Comercio, diputado en el Congreso de los Diputados y portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, ha fallecido, según ha comunicado su entorno y han confirmado los mensajes de condolencias publicados este martes por distintas personalidades políticas.

De Velasco fue Técnico Comercial del Estado y desarrolló una extensa carrera en la Administración y en la política. Llegó muy joven al puesto de subdirector general y, en 1982, se convirtió en el primer secretario de Estado de Comercio de aquel Gobierno de Felipe González.

Antonio Miguel Carmona ha dedicado un obituario a De Velasco publicado en elEconomista, en el que destaca su honestidad, su rectitud y su sentido del servicio público. "Para él, el presupuesto público era un templo y la rectitud una cualidad no solo para la gestión pública, sino para una forma de concebir la vida y el mérito", escribe.

Del PSOE a UPyD

De Velasco militó inicialmente en el PSOE, formación que posteriormente abandonó. Más tarde se incorporó a UPyD y fue candidato y portavoz del partido en la Asamblea de Madrid.

Carmona, que coincidió con él durante aquella legislatura, recuerda que ambos compartían la añoranza por "el viejo PSOE que tal vez existió". También rememora que De Velasco aplaudía sus discursos y, en ocasiones, se los corregía, mientras él aprendía de su "verbo fácil, libre de complejos y excedente de señorío".

En su despedida, le define como un socialista "liberal", "jacobino" y "socialdemócrata empedernido", y contrapone la profundidad de sus intervenciones con el tono actual de la actividad parlamentaria. De Velasco también formó parte del Congreso de los Diputados durante los años ochenta.

La despedida de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha lamentado públicamente su fallecimiento. "Ha fallecido Luis de Velasco, portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid entre numerosas responsabilidades", ha escrito en sus redes sociales.

Ayuso le ha definido como "un hombre bueno, honrado, serio, amable" y ha destacado su contribución a la política madrileña: "Con su presencia y formas, el debate parlamentario y la política madrileña se elevaron enteros".

La dirigente madrileña ha trasladado además "un abrazo a su familia, sus amigos y sus compañeros de partido".

Ha fallecido Luis De Velasco, portavoz de UPYD en la Asamblea de Madrid entre numerosas responsabilidades. Un hombre bueno, honrado, serio, amable. Con su presencia y formas, el debate parlamentario y la política madrileña se elevaron enteros. Un abrazo a su familia, sus… pic.twitter.com/ee5aqKYjkq — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 14, 2026

"Hubo hombres y mujeres buenos"

Carmona concluye el obituario publicado en elEconomista reivindicando el legado humano y político de De Velasco. "Ha muerto Luis de Velasco. Tu recuerdo es una luz que permanece", escribe. "Y mientras se mantenga la flama de tu memoria encendida, siempre habrá alguien que recuerde que alguna vez en política hubo hombres y mujeres buenos".