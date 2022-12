Hay muchas cosas que se pueden criticar del separatismo catalán, un movimiento político supremacista, liberticida, antidemocrático y, lo peor de todo, intrínsecamente ridículo y dispuesto a cualquier ridiculez, creador de una sociedad que tiene una visión tan distorsionada de sí misma como la que tenía de sus capacidades motoras el Lobo de Wall Street puesto hasta las cejas de Quaaludes.

No, no son madres de la caridad por mucho que el Mahatma Junqueras se nos quiera presentar como una especie de benéfico Santa Clausganer, pero sí tienen una cosa que hay que reconocer y apreciar: llevan años sin tratar de engañar a nadie. Así, cuando dijeron que iban a por la independencia era que iban a por la independencia, por mucho que en Madrit casi todo el mundo estuviese convencidídimo de que era una cuestión de dinero y no habría "choque de trenes". Pues menudo hostiazo se acabaron pegando los trenes.

Después, cuando el peso de la Ley estaba cayendo sobre ellos –qué tiempos cuando en España seguía habiendo algo de Ley–, lo dijeron con claridad: lo volveremos a hacer, y ahí han estado allanándose el camino legal para volverlo a hacer. Ahora, ya sin sedición ni prevaricación, lo han dicho de nuevo: queremos un referéndum y queremos que sea así.

Ante la nueva exigencia separatista el Gobierno ha corrido a negar que tal cosa sea siquiera posible, exactamente igual que Sánchez negó que pudiese dormir con Iglesias de vicepresidente, que fuese a pactar con Bildu, que iba a conceder los indultos, que fuera a firmar la eliminación de la sedición o que aceptaría la rebaja de la malversación. Será por negaciones y desmentidos: el presidente tiene de sobra, hasta desmentidos del desmentido si hacen falta.

No les quepa duda; si de Sánchez depende por supuesto que habrá referéndum y por supuesto que será como ERC lo pida: tras las negaciones múltiples vendrán las filtraciones y tras ellas se abrirá la puerta y finalmente Lo País y la SER nos explicarán lo muy democrático y europeo que es dejar que el PSOE y sus aliados usen la Constitución de papel de fumar.

Lo único que nos queda es lograr que no dependa de Sánchez, si no hacemos eso luego no nos sorprendamos de lo que ocurrirá ni de sus consecuencias.