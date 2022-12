Vivir en un Estado de derecho

Los socialistas se están hinchando a comparecer para tranquilizar a la población, muy asustada porque el Tribunal Constitucional no les deja hacer lo que les da la gana. El Gobierno pretendía tramitar de forma inconstitucional, aprisa y corriendo, dos leyes fundamentales para cambiar las reglas del juego imponiendo normas también inconstitucionales: inconstitucional era el procedimiento e inconstitucional es el fondo. El alto tribunal se ha limitado a suspender al menos el procedimiento, una forma de tramitar que el TC ya había dicho que era inconstitucional en dos recursos presentados por el PSOE, con lo que los socialistas no podían ignorar la doctrina. Han jugado a reformar a sabiendas esas dos leyes básicas de un modo inconstitucional con idea de que, cuando el tribunal lo dijera, dará igual porque el efecto será meramente declarativo. Es lo mismo que ha pasado con los estados de alarma o con el cierre del Parlamento durante la pandemia. A Sánchez qué más le da que sea inconstitucional lo que hace si cuando dice el tribunal que lo es ya ha hecho todas las fechorías que se proponía.

Bueno, pues esta vez no ha sido así. Ya que no se puede evitar que una mayoría compuesta de golpistas, filoetarras, comunistas y sanchistas hagan leyes abiertamente inconstitucionales a sabiendas, al menos que lo hagan por procedimientos que respeten la Constitución. Los argumentos en contra de la medida adoptada por el TC son tan escasos y débiles que el que se le ocurre a una de las magistradas del sector progresista es que no se puede ordenar al Senado que haga una cosa por ser inconstitucional lo que hizo el Congreso. Aparte el hecho de que fueron esos mismos "progresistas" los que obligaron al pleno a posponerse evitando que el TC diera la orden al Congreso de los Diputados, como hubiera querido el presidente, el argumento no puede ser más tonto. Es como si un tribunal no pudiera ordenar a alguien al que el ladrón le regaló una cosa robada que lo devuelva a su verdadero propietario. El procedimiento legislativo es groseramente inconstitucional y hay que interrumpirlo en el estadio en el que se encuentre. Que no tengan mejores argumentos que ése tan torpe da una idea de quién ha actuado aquí de forma sectaria.

Por otra parte, no debería olvidar tanto progresista que ha achacado a Pedro González-Trevijano ínfulas golpistas antidemocráticas que es el presidente que decidió que el tribunal esperara a que el Tribunal Constitucional estuviera renovado con una nueva mayoría progresista para decidir acerca de la constitucionalidad de la ley que privó al CGPJ de la facultad de hacer nombramientos por haber caducado su mandato. No tenía por qué hacerlo y sin embargo, caballerosamente, lo hizo. Y así se lo pagan, los medios de izquierda y el Gobierno.

Lo mejor de todo es que el respaldo de la Comisión de la Unión Europea a la decisión del TC ha puesto a todos en su sitio. De forma que Sánchez, que se vaya a Venezuela como Zapatero a aprender golpismo. Bolaños que se vaya a Salamanca a aprender Derecho. Y Meritxell Batet que se vaya a su casa a explicarle a su pareja por qué no se va a comer las uvas de magistrado del Constitucional. Y nosotros, a disfrutar del Estado de derecho mientras nos dejen.