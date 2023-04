Si no existiera Vox

Si Vox tampoco existiera, al igual que ya no existe Ciudadanos, el gestor Núñez Feijóo sería con casi total certeza el próximo presidente del Gobierno. Y sería el próximo presidente no por el hecho de que el político Sánchez Castejón lo haya hecho mal, sino porque en España hay mucha gente de derechas. Hay tanta gente de derechas en España que, si no hubiesen dividido sus votos entre tres partidos, ese suicidio ritual que comenzaron a prácticar hacia 2015, las siglas que antes los reunían a todos en el mismo redil, por más señas las del PP, habrían obtenido en 2019 más de siete millones de votos y la mayoría absoluta en el Congreso.

Pero acudieron separados a las urnas, algo que, entre otras desgracias para la hoy oposición, activó los conocidos efectos perversos de la ley D'Hont, propiciando que el PSOE se hiciera con docena y pico de escaños extra gracias a beneficiarse de forma inopinada del reparto de los restos en bastantes circunscripciones; escaños que, en circunstancias normales, hubieran ido a parar al Partido Popular. De ahí que parezca tan razonable conjeturar que, en ausencia de Vox, el gestor Feijóo tendría abiertas en diciembre las puertas de la Moncloa. Pero resulta que Vox no solo existe, sino que va a seguir existiendo durante mucho tiempo. Vox, a diferencia de aquel chiringuito oportunista de los chicos de Barcelona, no es fruto de una simple moda pasajera.

Y eso supone un gran problema para el gestor Feijóo. He dicho solo un gran problema, pero en puridad son dos los grandes problemas. El primero remite a que, con Vox vivo y coleando, el PP únicamente puede aspirar a unos 120 escaños en diciembre, no más. Lo que, sumando otros 42 de Abascal, no da para la mayoría absoluta. El segundo gran problema es que no habría gran problema si se pudiera contar, además, con los mercenarios del PNV. Pero resulta que Vox quiere ilegalizarlos, nada menos que ilegalizarlos. Y suele resultar un poco difícil que te apoye alguien a quien pretendes mandar a la clandestinidad, no se sabe si también a la cárcel. El gestor, sí, lo tiene crudo.