Venga o no venga a cuento todos los miembros del Gobierno, empezando por su portavoz, atacan al PP y a VOX en las Ruedas de Prensa que se celebran después de los Consejos de Ministros. La cosa ha sido de tal gravedad que el PP, siempre tan respetuoso con la institución del Gobierno, tuvo que reaccionar denunciado la situación ante la Junta Electoral Central, quien ha abierto un expediente sancionador por considerar que se ha vulnerado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al hacer propaganda partidista y cargar contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 25 de abril. Sí, hasta tres veces ha sido apercibida por la Junta Electoral Central la señora Rodríguez por haber incurrido en falta por incumplir la ley. Sin embargo, el Gobierno, lejos de corregirse y autolimitarse en el ejercicio del poder, no rectificará su delictiva conducta; al contrario, se ha ratificado en que seguirá insultando libremente a sus adversarios desde donde sea y como sea. En modo alguno el Gobierno reconocerá que no pueda criticar a la Oposición desde el seno del Consejo de Ministros, cuyos portavoces deben limitarse a informar de las decisiones del Gobierno. El Gobierno, pues, seguirá deslegitimando a sus adversarios desde el seno del Consejo de Ministros. Menos aún reconocerá que se trata de un uso indecente de esos resortes del Estado contra la Oposición.

En verdad, miles son las armas de Sánchez para mantenerse en el poder. Todas las utilizará con alevosía y delectación en esta campaña electoral y en las próximas generales. Veremos cosas que nos helarán el alma. Preparémonos para lo peor. Se recurrirá a todo: pucherazo del voto por correo, utilización totalitaria de los medios de comunicación, promesas permanentes montadas sobre mentiras, manipulación de los sondeos electorales del CIS, compra de votos al coste que sea y otras trampas de ese jaez serán herramientas potentes para no perder el poder. Entre todos esos usos perversos del poder, hay sin embargo una herramienta que está muy bien engrasada para mantenerse el poder: la persecución de la Oposición.

He ahí la esencia del autoritarismo del régimen instalado por Sánchez desde que llegara al poder. No ha hecho otra cosa mejor que culpar de sus males a la Oposición. En otras palabras, la principal herramienta de Sánchez para ganar las elecciones será hacer uso de su condición de presidente del Gobierno. Porque Sánchez no se concibe fuera del poder, utilizará esta baza como si se tratase de su último cartucho. No cesará jamás de culpar de todos los males del país a los partidos la Oposición por lo que hicieron en el pasado, o peor, por lo que podrían hacer si llegaran al poder. Este hombre no tiene recato alguno. Actúa con toda la impudicia y desvergüenza que le otorga el poder. Abusará del Consejo de Ministros hasta convertirlo en la principal plataforma de su mercado electoral. Y, por supuesto, recurrirá a los Presupuestos Generales del Estado, al bien común, para financiar todos los proyectos socialistas que anuncian para el 28-M.

En fin, todos los aparatos del Estado serán puestos al servicio de Sánchez. Ahora ya no se trata sólo de malversar la verdad sino de imponer un régimen político basado en la impudicia