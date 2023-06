Las mentiras de Sánchez y la realidad

Nadie debe bajar la guardia. El PSOE, la empresa socialista, es muy poderosa. Siempre lo fue y nadie descarte cualquier barbaridad. Es un partido totalitario, o sea, devora todo lo que se pone por delante. Harán cualquier cosa por mantenerse en el poder. Su ideología se lo exige. Es un partido sin escrúpulos. Hoy puede hacer una cosa y mañana la contraria. Pocas veces en la historia de España el PSOE en el poder se ha comportado con sindéresis y autolimitación. Recelan de la democracia. Por lo tanto, preparémonos para todo durante esta campaña electoral. De momento, como ya hicieran en el pasado González y Rodríguez Zapatero, Sánchez ha puesto firme a todos los medios de comunicación. Sí, les ha exigido que lo entrevisten. Y, naturalmente, los muchachotes de las radios y las televisiones han aceptado como corderos degollados hablar con este fulano. No faltaba más… Él los ha "ninguneado" a todos durante cuatro años, pero ahora se ponen en primer tiempo de saludo para entrevistarlo. Normal.

Sánchez ha "echado" por delante a su maestro, Rodríguez Zapatero, en la COPE y él recogerá el testigo en Onda Cero, y así seguirá de medio en medio hasta agotarnos con sus mentiras y engaños. Embelecos para ignorantes. Sospecho que la base de sus peroratas en esas charlas pagadas, que agostan el debate político nada más empezar, no será otra que la defendida por el citado expresidente socialista: ETA no existe y, por eso, el PSOE pacta con Bildu. PSOE-Bildu contra PP-VOX. He ahí una de las patrañas que se juega en esta campaña. Pero, por favor, nadie se extrañe si dice lo contrario: el PSOE jamás ha pactado con Bildu, aunque salga el exterrorista Otegui declarando lo contrario, es decir, que llevan entendiéndose desde hace más de cuatro años. Le da igual decir ocho que ochenta. Lo decisivo es ocupar con su palabrería horas y horas de emisión. ¿Le servirá eso para ganar? No lo creo. Poca gente seria en España apostaría a favor de Sánchez el 23 de julio. Las cosas, pues, empiezan a estar claras. Las intuiciones concuerdan con los razonamientos: Sánchez será desalojado del poder por el resultado que darán las urnas el 23 de julio.

No se dejen, pues, engañar por los sondeos electorales. Están todos amañados . Naturalmente, hay algunos más verosímiles que otros. Pero seamos sinceros y no nos hagamos trampas en las predicciones. Reconozcamos lo obvio: Sánchez está sentenciado. Perderá las elecciones generales, sencillamente porque no ha hecho nada. Sí, nada legará a la historia de España su paso por el poder, salvo sangre, dolor y odio. Ha enfrentado sin necesidad a la sociedad española, generando resentimientos entre los españoles y, lo que es peor, concediéndole a los separatistas todo lo que han pedido para mantenerse cuatro años en el poder. En este contexto de horror y abismo hay, sin embargo, gente que "cree", por no decir que está comprada por el Gobierno, que el PSOE podría ganar vendiéndole a sus posibles electores las leyes que ha aprobado en esta legislatura. Falso. Si eso hiciera, si se le ocurriera, por ejemplo, defender sus "reforma" de la ley laboral, inmediatamente dirían, mentira. No habido apenas reforma alguna. Sigue la misma ley Sagordoy que se aprobó con el gobierno del PP. ¡Y qué diríamos de la ley del sí es sí! Esas defensas de sus maldades revistiéndolas de bondad le harían caer aún más. Naturalmente, quizá sirvan para engañar a sus fanáticos seguidores, es decir, a la gente que odia cualquier cosa que le se suene a verdad, pero jamás atraería nuevos votantes.

Lo real es, pues, lo real. Sánchez comparado con Rodríguez Zapatero no ha hecho absolutamente nada. El segundo, al menos, creó la UME, pero Sánchez sólo ha traído más encanallamiento a una sociedad, más o menos civilizada, que no está dispuesta a seguir tragando con su totalitarismo