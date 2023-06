¿Sabe María que perdió las elecciones?

Los políticos del Partido Popular son personajes peculiares que, con cierta frecuencia, ofrecen a los ciudadanos unos espectáculos humillantes con los que parecen pedir a gritos que no vuelvan a votarles jamás. María Guardiola, la candidata popular a presidir la Junta de Extremadura, ha hecho gala de esa tradición llevando el ridículo a unos extremos muy meritorios hasta para un dirigente del PP, lo que ya es bastante.

Guardiola (hay apellidos que…) no quiere pactar nada con Vox porque considera que el partido conservador defiende unos postulados intolerables y ella no quiere contaminarse con la fetidez ideológica que desprenden los de Abascal. Con PSOE y Podemos sí que podría llegar a acuerdos, porque las ideas izquierdistas son mucho más parecidas a las suyas. Es cierto que también resultan diametralmente contrarias a la gente que vota a María Guardiola, pero ese es un detalle menor sobre el que prefiere no especular.

La displicencia, cuando no el odio africano, con que trata a Vox parte de un error sobre el que nadie ha advertido a la candidata: ella no ganó las elecciones. Las ganó el PSOE y, por tanto, Guillermo Fernández Vara es el principal candidato a gobernar la Junta de Extremadura, un nombramiento que se producirá por mayoría simple en la segunda votación de la sesión de investidura si antes no hay un pacto entre los partidos de la oposición. Es decir, María, entre tu partido y Vox .

Una perdedora como María Guardiola puede rechazar el pacto que la haría presidenta, pero lo que no puede hacer es atribuir la culpa de ese fracaso al partido cuyos votos desprecia. O una cosa, o la otra. Si quiere gobernar tendrá que hacerlo con Vox y si no, lo mejor es que deje paso a la lista más votada, que no es la que ella ha encabezado.

Guardiola dice que habrá que repetir elecciones, confiando seguramente en que en esta segunda ocasión arrasará. Bien, es una posibilidad, pero para que algo así suceda haría falta que Vox sacara cero votos, porque con los números actuales, el PP (28) necesita todos los diputados del partido conservador (5) para llegar a la mayoría absoluta, fijada en 33 diputados. Si eso no se produce, la situación sería muy parecida a la que existe ahora, es decir, seguiría siendo necesario un acuerdo de investidura del PP con Vox .

Pero es que una repetición electoral no es garantía de que el partido que la va a propiciar vaya a mejorar sus resultados. ¿Y si los votantes populares se cansan de que sus candidatos utilicen sus votos para hacerle el juego sucio a la izquierda y el PP se mete el trompazo del año? Ante ese riesgo evidente, lo mejor que puede hacer Feijóo es respetar el deseo de su dirigente extremeña e ir a unas nuevas elecciones, pero con otro candidato. Así, igual consigue dejar al PP a la situación inmejorable en que está ahora.