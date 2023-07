Hay salidas políticas

¿Será capaz la prudencia de meter en vereda a la osadía? Debe y, sobre todo, puede. Será menester mucho esfuerzo y discurso, o sea inteligencia activa. Soy muy pesimista en términos intelectuales, pero eso no me va a quitar las ganas de vivir, de buscar razón y claridad allí donde abundan la necedad y la oscuridad. El mejor maestro de la prudencia, como dijera el sabio Nieremberg, es el escarmiento propio. El desengaño y el castigo nos hacen prudente. Defendámonos, pues, de los obtusos con pesimismo teórico y optimismo práctico. Sí, yo también tengo muchas cosas que leer, pero eso no es excusa para retirarse a lo privado y dejar de dar la barba en lo público, a menos que seamos tan inauténticos y flojos como Woody Allen el del clarinete, famoso ideólogo y cineasta del falso compromiso consigo mismo. ¡Curiosa ideología que une a los de la derecha y la izquierda! Nihilismo barato. Porque me sitúo en las antípodas intelectuales de esa ideología de botarates sin yo y sin alma, heideggerianos de cartón-piedra, defiendo el hispánico dictum de Ortega: si no salvamos nuestra circunstancia, tampoco nos salvamos nosotros.

No estoy, pues, dispuesto a ser puta donde manden las putas ni negro donde todo lo dominen los negros. Un poquito de sangre caliente y empuje se necesita para abordar la vida. La circunstancia. Es menester saber perder y sufrir para afrontar la vida con dignidad. Creo que a eso le llamaban antes, mucho antes de este fétido basurero de lo políticamente correcto, coraje. Sí, ímpetu tendrán que poner todos los participantes en este partido titulado: España democrática contra terrorismo nacionalista. Aquí hay todavía un partido largo por jugar. Porque pensar es ir contracorriente, reitero: Sánchez lo tiene tan difícil como Feijóo. La afirmación contraria es darle alas a uno de los dos, o peor, entregar nuestra capacidad de decisión a unos mamarrachos que no se representan ni a sí mismos. Todos ellos están calladitos. Esperan recoger sus actas de "representantes del pueblo" para seguir viviendo del momio. Salgan, hombre, a la esfera pública y digan algo que la cosa empieza a necesitar de discursos o, como dicen los cursis, de "narrativas". Mil narrativas pueden ofrecerse, salvo dar esto por terminado. Cualquiera de ellas podrá obtener éxito, salvo las que defiendan la ideología, la falsedad y mentira podrida de la política de bloques.

Todos debemos ponernos en la piel de los otros, ya no valen medias tintas, y debemos decir por qué equipo apostamos en este partido. O ganan los terroristas o ganamos los demócratas. Esto es claro. O Sánchez pacta con los terroristas o pacta con Feijóo y, por el otro lado, la cosa es también obvia: o Feijóo negocia con Sánchez o deja que los terroristas pacten con Sánchez. Es duro el asunto. Pero así es la vida, a veces, tan dura como la política. Sí, conozco razonablemente bien los límites de la casta política española, pero nadie arruinará mi ánimo para hallar una salida a una situación endemoniada política y moralmente. No voy a callarme esperando a que los diputados de las nuevas cámaras salve una circunstancia atroz para el país entero. Es la hora de salir a lo público y razonar. Y, por Dios, salgan de su melancolía, quienes siguen creyendo que esto se arregla con la victoria de uno de los bloques. Mentira. Eso es, insisto, lo que debe romper Feijóo. Ahí está su peligro y, por supuesto, su salvación.

Feijóo tiene la oportunidad de iniciar un nuevo camino político más holgado y democrático, si recuerda el pasado, obra en el presente y dispone del futuro, con una crítica pormenorizada y brillante de la ideología de los dos bloques políticos enfrentados a muerte. Adelante, señor Feijóo, no se arrugue.