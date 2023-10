Sumar y Hamás

El Gobierno de Pedro Sánchez podría tener los días contados y es que la plataforma de partidos Sumar pretende que el presidente en funciones reconozca a una especie de Estado palestino a cambio del apoyo de la estructura liderada por Yolanda Díaz para continuar en la Moncloa. O sea, que si Puigdemont pone como condición la amnistía y ERC, la autodeterminación, va Sumar y exige a Sánchez que ponga a España a favor de Hamás y sus ataques terroristas. Con un par. Al final va a resultar que los más moderados de esa coalición de "progreso" son los de Podemos, que solo piden que siga Irene Montero como ministra, aunque sea de Marina.

Cierto es que si hay algo en lo que están de acuerdo los 37 partidos y medio que forman Sumar es en el odio a Israel y a los judíos. Un odio que viene de serie hasta en la indumentaria del perfecto izquierdista con su inevitable pañuelo/pareo palestino, la "kufiya". La cuestión es que Sumar exige a Sánchez que reconozca un Estado que no existe al tiempo que trabaja sin descanso para que Puigdemont reconozca a Sánchez y le vote la presidencia. Sería cosa de ver que una vez logrados los votos del prófugo dijera Yolanda Díaz que sus 31 diputados no apoyan la investidura porque Sánchez no ha dado el paso de retratarse a favor de los terroristas de Hamás igual que lo ha hecho con los diputados de Bildu.

A la izquierda española le da lo mismo que Hamás asesine a niños, mujeres y ancianos indefensos, que sus "milicianos" (así les llaman en muchos medios, BBC incluida) se divirtieran tiroteando, vejando y violando a chicas y chicos que participaban en un festival por la paz, que degollaran a familias enteras en su celebrada (por muchos) "incursión" del pasado 6 de octubre. Para la izquierda, Israel es culpable. Sin matices y sin más. Tal es su maldad que hasta les llaman nazis. Sí, nazis judíos. Claro que es la misma izquierda que aplica el término "negacionistas" a los que no tragan con sus teorías climáticas, no a los que niegan el Holocausto.

De modo que los amigos de Putin también lo son de Hamás, de los ayatolás, de los barbudos, de los talibanes y de aquellas "culturas" en general y religiones en particular partidarias de machacar a las mujeres. Curioso. En España son de lo más feministas y fuera de España les importa un comino lo que les ocurra a las mujeres. El caso es que Sumar también pone condiciones a Sánchez si quiere ser presidente: sumarnos a la Liga Árabe.