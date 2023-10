Ione Belarra no renuncia a su sillón

A Charles Michel se le recordaba por su reacción tras los atentados del 22 de marzo de 2016. Acosado por la opinión pública, el primer ministro belga se justificaba afirmando que "Bélgica no era un Estado fallido". Le hacían responsable del fracaso de la lucha antiterrorista. De mirar hacia otro lado mientras barrios de Bruselas se convertían en bases de yihadistas. La Libre Belgique tituló en esas fechas: "Bélgica, el país donde nada está claro".

La eficacia de su gestión le fue reconocida y en diciembre de 2019 le nombraron presidente del Consejo Europeo. Es posible que hiciera campaña entre sus pares con el lema "European Union, the place where nothing is clear".

Hoy tenemos otro motivo para olvidarlo. En su condición de presidente del Consejo, el pasado 17 de octubre, legitimó la información proporcionada por los terroristas de Hamás al asegurar que "el bombardeo denunciado por las autoridades de Gaza contra un hospital en el norte de la Franja, contraviene el Derecho Internacional".

¿Conoce el señor Michel quiénes son esas autoridades? Seguro que no desconoce que es Hamás quien administra la miseria y el terror en Gaza. Lo hace desde 2005, año en el que Israel se retiró y las facciones palestinas se enfrentaron en una guerra civil en 2007 por el control de Gaza y Cisjordania. Al Fatah se quedó con Cisjordania y Hamás con Gaza. Los palestinos no han votado a sus representantes desde 2006, ni a su presidente desde 2008. Mahmoud Abbas, que fue tesorero de terroristas, y hoy preside la Autoridad Nacional Palestina, permanece en el cargo a pesar de que su mandato de cuatro años terminó en 2009. El Consejo Legislativo Palestino no funciona desde 2007 y en 2018 la Autoridad Palestina disolvió el Tribunal Constitucional. Sátrapas que fascinan a la izquierda y a los compañeros de viaje, algunos de ellos sesentones, que aburridos de su nihilismo y con la pluma flácida, justifican a Hamás como antes lo hicieron con Putin.

Los terroristas de Hamás y la OLP acusan a Israel del ataque a un hospital y el presidente del Consejo Europeo les sigue el juego. Al menos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuvo la prudencia de esperar: "necesito confirmación antes". Enrique Santiago, secretario general del PCE, pidió su dimisión. Normal.

Mientras, en Madrid, los manifestantes habituales se quitaron el disfraz de sanitario y salieron a berrear ataviados de fedayines. Los organizadores de la marcha valoran los ataques de Hamás como una "iniciativa histórica hacia la liberación nacional de Palestina". Y aquí se plantó la ministra Belarra, "protagonizando un hecho inédito al convertirse en la única integrante de un ejecutivo en Europa que ha participado en una manifestación en apoyo al pueblo palestino, donde ha vuelto a condenar el genocidio israelí en la franja de Gaza". Pues tiene razón Pablo Iglesias. Hasta Al Jazeera se percató: "Ministra española de Derechos Sociales: Netanyahu debería ser llevado ante la Corte Penal Internacional acusado de crímenes de guerra".

La ministra y secretaria general de Podemos está sobreactuando. La pregunta es por qué.

¿Qué presencia va a tener Podemos en un hipotético gobierno? Ninguna, si de la lideresa de Sumar y de Sánchez depende. Irene Montero está amortizada y desaparecida. No tienen mucho donde elegir. Quizá por eso, los dirigentes de Podemos han utilizado la legítima reacción israelí al ataque de Hamás, para alzar a una anodina Belarra como la heroína del "pueblo palestino" y de sus organizaciones terroristas.

En esta lógica de lucha por mantener su cuota de poder en el Consejo de Ministros, puede entenderse el desafío al presidente Sánchez y la confrontación con Yolanda Díaz por no asistir a la manifestación del 15 de octubre en Madrid. Se trata de marcar posición y distancia con el Gobierno y con Sumar… y que se vea.

Pablo Iglesias desvela el montaje en un reciente mensaje: "El presidente en funciones debería recordar que, para ser investido, tendrá que negociar las líneas de su política exterior con las fuerzas de las que depende. No condenar los crímenes de Israel tras incumplir su promesa de reconocer al Estado palestino, le debilita". Un aviso.

Cuando se especula sobre la posible reacción de Podemos, se parte del aserto de que ellos saben que están fuera. Que los desafíos de Belarra, no son más que rabietas de quien lo tiene todo perdido. Es un peligroso error ningunear a los dirigentes comunistas. Harían bien nuestros pichis analistas en no olvidar que, mientras Puigdemont sigue entre Urano y Plutón, Iglesias lleva de mano un repóquer y tiene muy mal perder.