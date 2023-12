¿Para qué sirve Vox?

Soltar barbaridades ante un micrófono constituye algo casi consustancial a la actividad política, en cualquier parte y desde siempre. Toda la vida ha pasado y toda la vida seguirá pasando. De ahí que lo ahora pertinente sea reflexionar no sobre la pertinencia ética y estética de las barbaridades en sí, sino sobre su efectiva utilidad práctica. ¿Para qué sirven, no en abstracto sino aquí y ahora, las barbaridades? ¿En qué porcentaje mejoran, por ejemplo, las probabilidades matemáticas de que la derecha gane las próximas elecciones generales cuando Santiago Abascal proclama la procedencia de colgar por los pies al presidente del Gobierno?

Porque de eso es de lo que habría que debatir. Si bien sospecho que cualquiera que todavía conserve un par de dedos de frente llegaría a la misma conclusión. Hasta el inicio del procés, las reglas no escritas del juego político español fijaban que la minoría mayoritaria en las urnas dispondría siempre del apoyo de las bancadas nacionalistas vasca y catalana para acceder a la Moncloa. En consecuencia, el secesionismo periférico ejercía un papel neutro con respecto a la correlación de fuerzas en el plano nacional entre la izquierda y la derecha. Pero eso se acabó de modo definitivo en octubre de 2017. Desde aquel instante, la derecha ya sólo puede contar consigo misma para intentar gobernar. Algo que va a seguir siendo así, como mínimo, durante la próxima década.

So pena, claro, que el PP se preste a considerar las reclamaciones principales de los dos secesionismos, el del Mediterráneo y el del Cantábrico, durante esa próxima década. O sea, el referéndum en Cataluña y la liberación de todos los presos de ETA en el País Vasco. Y como semeja difícil que eso vaya a ocurrir, la derecha únicamente ganará si una parte estadísticamente significativa del electorado ahora fiel al PSOE transita hacia las filas del PP. No hay ninguna otra forma, ninguna, de que la derecha pueda ganar en el futuro. Así las cosas, yo me pregunto en qué ayudaría a ese objetivo estratégico colgar a Pedro Sánchez por los pies. ¿Para qué sirve Vox?