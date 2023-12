Polarización... eres tú

El nostre presidente, el Honorable Pere Sànchez lo ha vuelto a hacer: sois todos unos polarizadores, menos yo.

Le podrán tener tirria, pero han de admitir que es el mejor ripio de los Santos Inocentes de este 28 de Diciembre. Admítanlo, su resiliencia no tiene parangón. La fama le precede y sus actos diarios lo ratifican. Ríndanse ante la evidencia, no ha llegado a ser nuestro Gran Timonel por casualidad, se lo está ganando a pulso.

Con ese temple y cadencia fonética que le caracteriza ante la vulgaridad de la ultraderecha, el Molt Honorable President se escandalizó de la actual polarización política. Pero separó la paja del trigo: los polarizadores, los guerracivilistas, los crispadores profesionales, los maniqueos, los cainitas, son los otros. Y además lo dijo con palabras de seda: "Hay una polarización asimétrica". Unos dan y otros recibimos, vino a decir. Para los que el sintagma les resulte tosco, ahí lo tienen en toda su plenitud intelectual : "Ya sabemos cuál es el proyecto de la derechaylaultraderecha: la rabia, el insulto, la frustración…" Incluso dejó claro que en estos trances, ni el humor inteligente del adversario debe ser consentido, porque lo que nos jugamos es la convivencia y el reencuentro: "Es absolutamente reprochable que un líder de la oposición bromee con que me gusta la fruta". ¿A dónde iríamos a parar? Deberían aprender del Gobierno, tendemos los brazos a todos y dialogamos incluso con partidos con las manos manchadas de sangre. Ahí está la convivencia y no en esas bromitas de mal gusto que inducen a la venta de explosivos. "Creo -insistió el Molt Honorable-, que esto se tiene que condenar siempre, hasta que se retracten.., y desgraciadamente eso no se ve, ni se exige". Se refería a Isabel, no a Otegui. Por si alguno no lo había cogido.

¡Dónde va a parar!, ¡comparar cuatro tiros y medio en la nuca de los chicos de la gasolina con esa salvajada! Es para enfadarse de verdad. Pero no, nuestro President tiende la mano a todos los enemigos de España como muestra del mejor talante democrático y levanta muros para librarnos de la pérfida derechayultraderecha. Y encima le insultan. Así va este país lleno de ingratos, ultras y desagradecidos.

Perdonen ustedes, sé que hay gente que se empeña en no ver lo evidente, e insiste que toda la campaña de Sánchez de las últimas elecciones generales del 23J estuvo basada en el miedo a la ultraderecha. Ya saben, "frenar la ola fascista", "yo o el caos", "levantar un muro frente a la ultraderecha", "progresismo o reaccionarios", "el bien frente al mal"… Ya se sabe, hay gente muy retorcida que no soporta el triunfo de un hombre honesto, generoso en los pactos, tolerante (es capaz incluso de cambiar de opinión cuando es preciso hacer de la necesidad virtud), y sobre todo, sincero. Por eso, no me extraña que se sienta incomprendido, y se queje con razón: "Aquí sólo hay gente que insulta y gente que somos insultados". Frente a esa actitud infame, nuestro Gran Timonel es todo generosidad: "ya saben cuál es mi compromiso, vamos a hacer del respeto nuestra forma de hacer política".

Entiendo que todavía haya gente que se resista a reconocer tantas virtudes. Incluso que manipulen nuestro mejor refranero y se atrevan a profanar nuestra poesía para desacreditarle. Ni caso. Para muestra, un botón. El impuesto revolucionario sigue en vigor, solo que las dos partes ganan: uno logra la investidura y los otros cobran religiosamente con presidencias, alcaldías, presupuestos… y pronto amnistías. O sea, hacen de la ambición, vicio. Unos y otros. Oigan, y a la luz del día. No me extraña que haya otros que se echen a la poesía:

¿Qué es polarización?, dices mientras engañas

más que belcebú.

¿Qué es polarización? ¿Y tú me lo preguntas?

Polarización… eres tú.

Si quieren un trabajo serio sobre tanta lindeza, a punto está de salir el documental en abierto POLARIZACIÓN, de Fran Jurado.

PD: Feliz año nuevo, que éste ya no da para más extravagancias.