¿Qué trae Javier Milei?

Es la primera vez en la historia que un liberal-libertario alcanza el poder. ¡Cómo para no celebrarlo! Conoce tan bien la Escuela de Salamanca como la Escuela Austriaca de economía. Y, además, es discípulo de un gran economista español, Jesús Huerta de Soto. He ahí tres razones para acercarnos con cariño y esperanza a la figura de este personaje. Milei transmite verdad y entusiasmo. La verdad es un valor esencial en un mercado político repleto de mentiras. El entusiasmo es fruto del coraje para defender su verdad. Milei es un extraordinario tribuno. Tiene grandes dotes políticas canalizadas por una inmejorable capacidad de explicación. Enseña al que no sabe. Es un bienaventurado que nos enseña con una precisión propia de poeta y matemático asuntos económicos, difíciles y raros, que otros convierten en abstracciones vacuas. Milei entusiasma por su rigor conceptual y coherencia política. Claro que es un poeta de rigor matemático ¿o acaso existe algo más riguroso que un soneto?

Trae, sí, verdad, veracidad y verosimilitud. Compárese su discurso antes y después de llegar al poder de la Presidencia de Argentina y, al instante, veremos que existen algunos cambios —cómo no va haber cambios, si la vida es permanente transformación—, pero estos no son estridentes sino lógicos, modulados por la nueva circunstancia de ganador electoral. Milei se ha hecho cargo del poder con gran naturalidad, dejando claro que dirige una nación en bancarrota económica, moral y política. Esos leves cambios son, dicho sea de paso, la mejor definición de la autoridad moral y política del profesor Milei. Son genuinos cambios que no bandazos de político populista y totalitario; Milei no puede compararse con político alguno español; es absolutamente incomparable con lo que aquí sucede en España, donde Sánchez llega al poder, como todo el mundo sabe, diciendo una cosa y al instante haciendo absolutamente lo contrario. Mientras que Milei hace de la verdad el eje de su política, Sánchez eleva la mentira, el engaño y el enjuague entre bandas de partidos en el elemento central de su gobierno.

Perdone, querido lector, la comparación, pero es vital para saber no sólo qué es un político normal, un estadista, alguien que se autolimita permanentemente en el ejercicio de sus funciones, sino también para saber que un aspirante a tirano es todo lo contrario de Milei. La llegada al poder de Milei debe mover a reflexión a cualquiera que se interese por mejorar la vida política de su país. Tres asuntos de su discurso me parecen decisivos para España. En primer lugar, potenciación de la libertad individual y de comercio, cuya mejor expresión estaría en esa primera gran ley que tiene por objeto suprimir toda la amplia y bochornosa regulación estatal que impide el funcionamiento libre del mercado. Liberación de la economía y el comercio a través de un estrechamiento de un Estado, o mejor, la limitación de una administración enorme del Estado. Y, en tercer lugar, eliminar la ingente casta política que vive de los recursos del Estado. No se trata de eliminar el Estado sino de hacerlo más justo. Darle su verdadero significado que no era ni es otro que administrar, gestionar y vertebrar con decencia la nación.

La casta política argentina sí que es comparable con la española. Una y otra son iguales de nefastas. Ojalá Milei nos enseñe a protegernos de la casta política, porque el problema clave de la política española, sin duda alguna, reside en los pocos mecanismos que tiene la ciudadanía para protegerse del daño que le inflige a cada momento. Robo sistemático a la ciudadanía y privilegios a ciento son el común denominador de la casta política. Pero, en fin, de esto ya tendremos ocasión de hablar con detenimiento. De momento, celebremos la llegada de Milei al poder, porque trae verdad y entusiasmo.