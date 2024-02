Obsesiones separatas: de Ayuso a la salud mental

Los mismos genios que estuvieron a punto de consumar la catástrofe de una república catalana en la órbita del Kremlin son los que pueden pasar a la historia por conseguir que no salga agua de los grifos en Cataluña. La sequía es el fenómeno que compite en las portadas y los informativos con la amnistía. Que "el agua no cae del cielo" es el eslogan administrativo para las restricciones impuestas a la ciudadanía. Más de diez años estuvieron los partidos independentistas con la mandanga del procés, una década sin construir una puñetera tubería.

La situación es tan grave que Quim Torra se ha ofrecido al presidente Aragonès "para lo que sea necesario". Ya se ha escrito que Torra es capaz de dejar de ducharse. Igual que cuando se solidarizó con la "huelga de hambre" de los "presos políticos", se fue a Montserrat y se metió en la cama tras haber ingerido un mísero yogur.

Pero la sequía no es lo único que preocupa al nacionalismo catalán. Ni la amnistía. En los círculos mediáticos afectos a la causa independentista el tema es Isabel Díaz Ayuso. Se insulta a la presidenta de Madrid con gran entusiasmo, sin reparar en medios, a lo grande. La dirigente popular obsesiona a los separatistas, que le atribuyen toda clase de maldades contra Cataluña, falsas, por supuesto. La envidian, la odian, no la soportan y no lo disimulan. Si Ayuso fuera de izquierdas, más de un tertuliano indepe estaría procesado por machirulo.

Hay más obsesiones. Una cosa de no creer. Al independentismo catalán le subleva la televisión del Real Madrid y exigen la cancelación inmediata de sus emisiones. No es broma. Y es que aseguran que dicha televisión presiona a los árbitros en contra del Farsa. O sea, los de TV3 que se libraron del 155 pidiendo que se cierre la tele de un club de fútbol. O los de Negreira quejándose del VAR.

Se les ha ido la olla por completo y no paran de hablar de la salud mental. El entrenador Xavi Hernández anuncia que dimitirá en junio y alude a la salud mental. Un diputado procesado en el Tsunami se fuga a Suiza y dice que es por salud mental. Políticos, deportistas, influencers y faranduleros comparten sus historias de superación sobre la salud mental como si solo ellos tuvieran cerebro o sentimientos. Ignacio Vidal Folch tenía razón: trenes llenos de psiquiatras.