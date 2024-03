Si Chiqui Montero mueve sus tentáculos para que me visite la Agencia Tributaria, no tengo ni muchos ni pocos pufos escondidos en sitio alguno. Más bien ninguno, así que, como en el Salmo 23.4, "no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento". No obstante, nunca se sabe, y prefiero no llevar al título de esta columna el nombre propio de la mujer del César. Si lo hiciera, sería todo más visible para los ojeadores. Y es que estos días se ha oído al que fuera Director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, reproducir la célebre frase atribuida a Winston Churchill: "la democracia es el sistema político en el cual, cuando alguien llama a tu puerta a las seis de la mañana, se sabe que es el lechero".

Vayamos por partes, y hagamos un obsequio a Charles Perrault y a los hermanos Grimm. Érase una vez una señora llamada Caperucita Gómez que decía ser Licenciada en Marketing gracias a los estudios cursados en una Escuela de Negocios. Bastantes años después ésta pasó a tratarse de una Universidad privada con títulos homologados y oficiales. Pero hasta ese momento, muy Licenciada no era. Yo tengo también una amiga Licenciada por el Colegio del Delantal de los Buenos Cuadros.

Dudoso curriculum, en fin, pero al parecer era suficiente para que la Universidad más grande de España le crease una Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, nombrándola Directora de la misma a pesar de no tener ella vinculación laboral ni de otro tipo con esa Universidad. Pero hete aquí que ese Rectorado prefirió hacer uso de la excepción prevista en su Reglamento interno "para causas justificadas". Toda una Catedrática, pues, dirigiendo una Cátedra a cuyo amparo quienes cursan los estudios de postgrado tienen más categoría académica que su Directora.

Yendo a ver a su abuelita, se encontró Gómez por el bosque a la Fundación La Caixa para financiar la Cátedra, y dos semanas después de acordada la financiación, el Gobierno ya tuvo noticia de que iba a tener que decidir en el Consejo de Ministros acerca de la fusión entre CaixaBank y Bankia, ya que existía una importante participación estatal del Estado en el accionariado de Bankia. Y en marzo de 2021 el ejecutivo dio su permiso, pero el Presidente del Gobierno, a la sazón marido de Caperucita, no se abstuvo y participó en la deliberación. Ello, a pesar de que la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado exige en su artículo 12 que los altos cargos que tengan la condición de autoridad se abstengan de participar cuando el asunto afecte a sus intereses personales, económicos o profesionales, o los de su cónyuge y parientas próximos.

Merendando con la abuelita con cierta prisa para que no llegara el lobo, Gómez consiguió también que esa Cátedra de nombre tan lustroso obtuviera una importante financiación de una línea aérea llamada Air Europa. Y es que en eso de la transformación social competitiva hay muchos congresos y actividades que patrocinar. Y, oh casualidad, poco tiempo después el Consejo de Ministros decidió rescatar a la línea aérea con más de 600 millones de euros, pues por lo visto andaba un poquillo de capa caída en su tesorería. Pero el marido de Gómez tampoco se abstuvo de participar en la toma de la decisión.

Por lo demás, es de suponer que otros implicados se habrán comportado con rectitud máxima. Que la Comisión de Conflictos de Intereses habrá elevado al Gobierno cada seis meses su informe sobre el cumplimiento por los altos cargos de sus obligaciones, pues a ello le obliga el artículo 22. No habrá ningún miedo a que la incoación del expediente corresponda al temible Consejo de Ministros, la instrucción del mismo corresponda a una Comisión que depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y la imposición de la sanción sea también competencia del Consejo de Ministros (artículo 27). Seguramente nada hay que sospechar aunque el incumplimiento reiterado del deber de abstención aparece como falta grave en el artículo 25, y sancionado en el 26 con la declaración de incumplimiento, la publicación de la misma en el BOE y la prohibición de ocupar un alto cargo durante un período de entre cinco y diez años.

Nada hay que sospechar ni temer, pues en todo momento se ha nutrido el proceso de las exigencias de velar por el interés general, y proceder con integridad, observar la debida diligencia, y actuar con objetividad, transparencia y austeridad. Repito, nada que temer, pues el lobo se llama Juan Palomo y no es feroz.