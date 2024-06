Sánchez está convirtiendo a España en un saco de mierda

Esto de la sacar la mierda a relucir no es nuevo en España porque ya desde Quevedo se habló del culo, del ojo del culo y de su circunstancia forzosa, la mierda, extraordinario producto natural que permite seguir viviendo tras excretarse como concentrado de lo inútil o nocivo de los líquidos, sólidos o gaseosos productos que nos acceden. O sea, que lo malo de la mierda no es su existencia, en realidad es un bien salvífico, sino su esencia, su repugnante esencia, recordatorio persistente de nuestro íntimo quia pulvis es.

Naturalmente, en nuestro inventario de insultos, la mierda, lo peor de lo peor, aparece con frecuencia. Pancracio Celdrán en su famosa recopilación recoge 19 expresiones que la contienen, de "comemierda" a "gilimierda" pasando por "asqueroso de mierda". Lo de "saco de mierda", sin embargo, no consta en su memorial si bien es una expresión que han usado en castellano escritores como Rafael Chirbes, Manuel Rivas, Alberto Vázquez Figueroa, Luis Mateo Díez, Juan Soto Ivars e incluso Luis Herrero, entre otros, no muchos.

Sorprendentemente, quien ha popularizado recientemente la expresión, hasta ahora minoritaria, ha sido Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del gobierno de Pedro Sánchez, famoso ya por otros improperios, sobre todo el de haber sugerido que Javier Milei, presidente de la República Argentina, ingería "sustancias" desencadenando un problema diplomático serio entre ambas naciones. El caso de ahora consiste en haber llamado "saco de mierda" a un ciudadano desde su poltrona ministerial.

Ni en eso fue original y tampoco en lo de las "sustancias", que ya había sido utilizado sin prueba alguna por otro famoso bulero deslenguado de la izquierda conocido como Pablo Iglesias, alias el Marqués de Galapagar. En un libro reciente, de 2021, dijo lo siguiente:

Fuentes muy solventes de la noche golfa del periodismo madrileño nos cuentan que el trío de [nombra a un periódico digital y da tres nombres que no me da la gana repetir, esto es cosa mía, no del Coletas] cuando salen de marcha, no paran de ir al baño. Ellos dicen que van a mear, pero todos suponen —y las fuentes lo corroboran— que en realidad les pica la tocha. Tiro va, tiro va, tiro viene y tiro va y, entre tanto, salen exclusivas como la de Ábalos. Dicen que para encargar el perico llaman a un camello al que piden "comida para gatos".