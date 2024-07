Glosario del perfecto 'woke'

Aliade: progresista que simula apoyo y admiración a una mujer feminista/ecologista joven, rubia, y de ojos azules, con la que le gustaría ir a cenar para discutir toda la noche, con unos mojitos, sobre la discriminación que sufren les gallines al ser violades per les galles.

Alienación: procede de alien, del latín alienus, y deriva del verbo latino alienare, extrañar. Uno puede sentirse alienado cuando se siente un alien. Estoy seguro de que podrás cobrar alguna ayuda social por eso.

Apropiación cultural: no sé exactamente qué demonios significa, pero si lo utilizas en una discusión, la has ganado.

Beethoven: músico mediocre; ser despreciable nacido para invisibilizar a los negros, las mujeres, los gays, y los modernos.

Butler: primera santa súbita en el santoral woke.

Cisnormatividad: los pájaros les disparan a las escopetas.

Clictivismo: trastorno múltiple de la personalidad.

Ciudadano global: cursilada indefendible.

Conciencia crítica: expresión que puede utilizarse cuando tienes invitados en casa, es tarde, y no resulta educado decir abiertamente: "me muero de sueño, ¿es que no tenéis casa, sinvergüenzas?".

Cuerpo no normativo: la fiesta del colesterol.

Cultura de la cancelación: la forma en que ganamos las discusiones cuando nuestro oponente es el sentido común.

Desigualdad: lo que ocurre cuando comparas tu cuenta bancaria con la de los Sánchez-Gómez.

Discurso del odio: cualquier discurso parlamentario de Pedro Sánchez.

Diversidad: virtud teologal según el Catecismo del Buen Progresista.

Ecofeminismo: cuando no eres lo bastante fea como para ser feminista, pero te gusta demasiado comer hamburguesas y volar en clase Business como para serecologista.

Empoderamiento: redistribución marxista del poder.

ESG – medio ambiente, social y gobernanza: área de una corporación que se encarga de lograr la quiebra de la empresa y el despido de todos los empleados en el menor tiempo posible.

Fascismo: todo lo que no es wokismo.

Género: artefacto semántico que logró acabar con el sexo mucho más rápido que el dolor de cabeza.

Gordofobia: sirve para denunciar el odio a las personas que obtienen cifras, digamos, no normativas cuando se suben a la báscula.

Heteropatriarcado: el que llevo aquí colgado.

Invisibilizar: lo que intenta hacer Sánchez con el Rey (sin éxito).

Interseccionalidad: otra razón para lloriquear pidiendo privilegios.

Justicia social: nombre más elegante para el comunismo.

Lenguaje: arma con la que Foucault (otro sociólogo sinvergüenza, como yo) nos enseñó a cambiar la realidad cuando la realidad no se puede cambiar, llamándola de otra manera.

Mansplaining: la forma woke de decir que alguien es gilipollas.

Masculinidad tóxica: cuando confundes la botella de whisky con la de aftershave.

Mena: un amigo, un hermano, un aliado.

Microagresión: cuando le metes el dedo en el ojo a alguien sin darte cuenta.

Normativo: enemigo a abatir.

Nueva masculinidad: todo aquello que haría vomitar a John Wayne.

Personas que dan a luz: todos aquellos seres humanos que están en una sala de partos y no son ni los médicos, ni las enfermeras, ni personas que no dan a la luz.

Queer: teoría que tú mismo podrías desarrollar en diez minutos si mordisqueas la suficiente ayahuasca.

Realidad: donde habita el fascismo.

Sexismo: yo creía que era una nueva vanguardia centrada en promover el sexo pero, no, qué va, es mucho más aburrido.

Teoría crítica de la raza: cuando quieres teorizar para justificar por qué te pasas los fines de semana quemando contenedores con una camiseta de BLM y te sale mal.

Tolerancia: aquello que hay que tener con todos excepto con los cristianos.

Trump: nombre que recibe el demonio en la nueva mitología woke.

Vagina universal: he vivido más de 40 años sin saber qué es eso. Creo que puedo aguantar otros cuarenta en mi feliz ignorancia.

Veganismo: sustituto de la antigua Dieta Dukan. Segunda acepción: cuando incluso comer se convierte en un acto ideológico.

Zero Waste – desperdicio cero: ritual ancestral de la secta Adoradores de la Pachamama. El mejor zero waste del mundo son las pajitas de cartón envueltas en bolsitas de plástico.