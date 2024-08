Hobbies domésticos para días aburridos

La rutina estival playa-bar-cama es maravillosa, pero puede resultar extenuante si lo repites durante más de 40 días. Para romper esa monotonía se han inventado diferentes aficiones domésticas que, si bien no matarías por ninguna de ellas, pueden entretenerte un rato, otras sencillamente resultan exasperantes por muy buena fama que tengan, como los futbolistas del Barça. Propongo y comento a continuación algunas que no manchan demasiado (no como pintar la casa), que son reversibles (no como hacer explosivos domésticos), no demasiado caras (no como el lanzamiento de bogavante por el patio interior), y que no deberían acabar con tu matrimonio (no como el póker). Veamos:

Origami

Se trata de un arte consistente en doblar papeles para darle formas de diferentes objetos. Antes de que el snobismo fuera plaga bíblica le llamábamos papiroflexia. Es un poco complicado, así que te recomiendo que empieces por algo sencillo; por ejemplo, prueba hacer un folio. Para hacer una figura de papel con forma de folio, sígueme de cerca aquí, la doblez que tienes que hacer es ninguna. Si logras no doblarlo, habrás obtenido un folio. Ahora ya puedes pasar al siguiente nivel, que es hacer un objeto que represente la nada: tira el folio a la basura. Lo bueno del origami es que es muy intuitivo y, supongo, mogollón de sostenible.

Haz tu propia obra de teatro

Intenta representar Hamlet. Si Hamlet no te sale bien, imagina qué podría ocurrir si tratas de representar lo que tú mismo hayas escrito.

Pasear un huevo

Sitúate en un extremo de la casa. Muerde una cuchara sopera con los dientes y mantén el rabo (advertencia de las autoridades sanitarias: el de la cuchara) en paralelo al suelo. Ahora pon un huevo encima de la cuchara y trata de llegar al otro extremo de la casa sin que se te caiga. Ya puedes coger una fregona y un estropajo y ponerte a frotar la alfombra, calculo que te llevará casi todo lo que quede de tarde. Nota: tienes que estar muy aburrido para hacer esto. Nota 2: si vas a hacerlo, es mejor que consultes el punto "Recibir la visita de los bomberos".

Repostería

Selecciona tu postre favorito y busca su receta en internet. Ahora comprueba que tienes todos los ingredientes. No los tienes, obviamente. Nadie los tiene. Así que tu hobby culinario se transformará en otro: "bajar al súper a comprar ingredientes que no tengo". Por eso odio cocinar. Crees que estás rompiendo la rutina, pero en el fondo estás haciendo lo mismo de siempre: ir a hacer la compra. Cuando regreses a casa estarás demasiado cansado como para hacer el postre. Siempre puedes aprender árabe.

Aprende árabe

El conocimiento de idiomas derriba culturas y te acerca a lugares y almas inhóspitas. El árabe es un idioma complejo y riquísimo en matices. La mejor forma de aprenderlo es practicarlo. Para ello, descálzate, coge una piedra del tamaño de los testículos de Donald Trump, cierra los ojos, y déjala caer en la vertical del dedo gordo de alguno de tus pies. ¡Magia! ¿Te escuchas? ¡Ya estás hablando árabe! Ahora solo necesitas aprender buenos modales.

Vuela una cometa

Lo único importante si vas a volar una cometa desde casa es que sepas que es incompatible con la siguiente afición propuesta. Comprueba que no tienes un vecino que se ha detenido justo en el punto siguiente de esta lista.

Pilotar un dron

Antes de ponerte a pilotar un dron por la ventana, comprueba que el imbécil del vecino de abajo no está haciendo lo del punto anterior.

Disfruta de TikTok

Puedes pasar una tarde de plena satisfacción, alegría, y desenfreno de adrenalina en la red social del régimen comunista chino. Para empezar, abre la aplicación, y pulsa el botón "borrar cuenta". ¿No te sientes mejor? Sígueme para más consejos libertarios.

Haz tu propia cerveza artesana

Compra los ingredientes, ponte un delantal y espera en la cocina. Deposita los ingredientes lentamente en el suelo, levanta las manos, pégate a la pared, y espera; ya he avisado a la policía. La cerveza es sagrada, idiota.

Ordenar la despensa

Hay diferentes criterios sobre cómo debería ordenarse la despensa. El mío es alfabéticamente. Puede parecer estúpido, pero siempre es más fácil encontrar algo ordenado por letras que cuando tienes el pan rallado junto a la harina, y el ajo pegado al curry (bonus track: nunca eches esa cochinada india del curry a ninguna comida, utilízalo solo en legítima defensa). Puedes pasar una tarde inolvidable en familia ordenando los alimentos por orden alfabético. Completadlo cenando sopa de letras. De postre, dad un mordisco al Quijote.

Limpia los zócalos de la casa

Conviene que no ocupes todas las actividades que están pensadas para tener algo con lo que castigar a los niños.

Haz arreglos en casa

Con el paso del tiempo, las casas se deterioran, aparecen manillas rotas, bombillas que no funcionan, armarios que no cierran, o manchas de humedad en la pared. Las manillas rotas están rotas, de modo que no se pueden arreglar.

Cambiar una bombilla es una actividad de altísimo riesgo sin la supervisión de un adulto, pero, si hay un adulto delante, podrás pedirle a él que cambie la bombilla. Los armarios que no cierran te permiten que la ropa no coja olor a armario, así que no lo cierres, no sea que el armario coja olor a ropa. Y las manchas de humedad en la pared podrían ser manifestaciones sobrenaturales de los antepasados que habitaron tu hogar tiempo atrás. Trata de identificarlos en una fotografía, aprende sus nombres, apaga la luz pon un par de velas, y comunícate con ellos. Si no hablan, son manchas de humedad: llama al pintor. Si hablan, sal corriendo y llama a un exorcista.

Recibir la visita de los bomberos

Esta es la afición favorita de mi vecina, sobre todo desde que cortó con su novio y se siente sola. Para lograr que vengan los bomberos debes saber que hay tres cosas que los atraen profundamente: el fuego, la gente atrapada en sitios, y los calendarios. Para los calendarios necesitas una causa solidaria y un fotógrafo –y todo lo solidario cuesta una pasta—, y quedarte atrapado es claustrofóbico, en cambio el fuego es fácil.

Los hombres sabemos hacer fuego desde al menos la Edad de Piedra, así que no necesitas que yo te diga cómo hacerlo en tu casa, y no lo haré si no es en presencia de mi abogado. Un consejo que me ha dado mi vecina: si están los bomberos en tu casa, ten mucho cuidado con pisar la manguera. Podría no ser la manguera.