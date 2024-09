La viseprecidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, compareció este miércoles en el Senado para, en teoría, explicar el cupo catalán perpetrado por PSC y ERC y, en la práctica, después de cuasi implorar un debate "constructivo" y "sereno", ciscarse en el PP durante quince minutos, sin resuello –que si su estrategia es "lamentable", que si desea "que le vaya muy mal a España y a Cataluña", que si el clásico dueto noventero de Aznar y Pujol, etcétera–, amén de restregarle a la bancada genovesa que queda Sánchez para rato: "Están ustedes muy nerviosos porque se han dado cuenta de que la legislatura se va a hacer larga".

Montero acudió a la Cámara Alta a la fuerza: la Mesa del Senado, bastión pepero, aprobó en los estertores de agosto la celebración de un pleno urgente sobre el "concierto" (Borrell dixit) catalán en el que la también ministra de Hacienda estaba obligada a dar la cara. Quien, siglos ha, siendo consejera de la cosa en Andalucía, remitiera un escrito a Cristóbal Montoro exigiendo fulminar el "privilegio" del Cupo Vasco; quien, en noviembre de 2023, rechazara la cesión del "100% de los tributos" a Cataluña; quien, en julio de este año, reiterara que no compartía "el concierto económico" que planteaba ERC, aseguró este miércoles, tan pichi ella, que la "financiación singular" pactada por socialistas y republicanos catalanes "es un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo" y que tiene por objetivo la "homologación en la prestación de los servicios públicos en el conjunto del territorio". Cabe reconocerle cierta habilidad para no desplomarse de la vergüenza –o para aguantar la carcajada–.

En realidad, Montero no ofreció muchos más detalles. Durante su "comparesencia" (sic), aconsejó "que la gente se aleje, que no participe, que no se involucre" en estos debates; les dijo a los "señores del PP", no así a las señoras –el lenguaje inclusivo tiene sus límites, a ver–, que "se han quedado sin discurso económico", aliñando la frase con un "y lo saben" a lo Julio Iglesias, y subrayó que todo estaba contemplado "en el Estatuto de autonomía de Cataluña, validado por el Tribunal Constitucional", "garantizando, al mismo tiempo, la solidaridad interterritorial". Ni un ministro la aplaudió al acabar, básicamente, porque ninguno la acompañó.

Algún pepero sin modales confundió el pleno con una verbena y berreó un "torero" cerril cuando Gerardo Camps, senador del PP designado por las Cortes Valencianas, se dirigió a la tribuna para desmontar la perorata de la viseprecidenta: "No es más que una financiación a la carta independentista". Camps, nacido en Barcelona, explicó que sabe catalán y que, por ello, leyó el acuerdo original, no la traducción: "No aparece la palabra "autogobierno" ni una sola vez. Sí tres veces "plena soberanía" o "reconocimiento nacional". ¿Quién está leyendo mal en acuerdo?". Muchos nos sentimos identificados cuando, con cierta resignación, apuntó: "Yo, esta mañana, aquí, prácticamente no le he entendido nada". Además, atizó a "un Gobierno okupa, que está pero no ejerce, un Gobierno zombi, con un presidente acorralado por los casos de corrupción", y criticó el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España: "No paran de colonizar instituciones. Es lo único que saben ustedes hacer".

Por lo demás, María Caballero, de UPN, denunció que el cupo catalán tiene "como último fin la desconexión del Estado"; Ángel Gordillo, de Vox, señaló que el documento posee una "clara inclinación golpista", y Eduard Pujol, de Junts, despreció el "calimocho para todos": "O concierto o game over". En fin, a falta de Congreso, metadona senatorial.