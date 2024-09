El nivel del banco azul

Es conocido que el "banco azul" es el lugar del Congreso de los Diputados donde se sientan el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y los ministros. Desde que está el jefe del sanchismo instalado en la Moncloa, de puro milagro no ha habido que ampliar el número de asientos de dicho banco, dado el altísimo número de ministros que componen el Ejecutivo: concretamente, 22, la cifra más elevada de todos los gobiernos de la democracia.

Pero el problema no es sólo el número, sino la sustancia. No se si Tezanos sigue preguntando en las encuestas del CIS por el grado de conocimiento que los ciudadanos tienen de cada ministro, pero el resultado puede ser desolador, no para el jefe del sanchismo —al que ese asunto no le importará nada, siempre que él salga bien en las encuestas—, sino para los propios ministros afectados. Confieso que, tras muchos años dedicándome a la información política, es la primera vez que no me sé los nombres de todos los ministros, lo cual no me quita el sueño, ni tampoco pienso remediar esta pequeña laguna. Consultaré, cuando tenga necesidad, la web del Palacio de la Moncloa y asunto resuelto.

Si esto que me pasa a mí, le sucede, como sospecho, a una gran mayoría de ciudadanos. La explicación creo que es sencilla: hay bastantes ministros del actual Gobierno que son inanes, irrelevantes, sin un currículo brillante para ocupar una cartera ministerial, sin proyección pública, porque no tienen nada que decir. Pero, eso sí, tienen un despacho, secretarias, coche oficial, escolta, una buena nómina a final de mes e incluso, en algunos casos, una amplia vivienda oficial, es decir, a cargo del erario público, que en su vida jamás habrían soñado disfrutar, ¿verdad, Yolanda?

No hablemos del nivel intelectual y peso político de algunos de los ocupantes del "banco azul". ¿Qué eran antes de ser ministros? ¿qué serán? ¿donde irán? ¿qué oficio y beneficio tendrán cuando dejen de serlo? No quiero dar nombres para no molestar, pero algunos están en la mente de todos.

El líder de la Oposición, y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo dijo hace cinco meses en una entrevista en Antena 3 que "la actual clase política es la peor de los últimos 45 años, y no excluyo al Partido Popular". Es de agradecer la sinceridad de Feijóo, porque me temo que su aseveración es compartida por una gran mayoría de ciudadanos.

Aunque dice el refrán que "todas las comparaciones son odiosas", voy a hacer un ejercicio de memoria, para reforzar esa declaración tan autocrítica como real del presidente del PP. En lo que se entiende como "clase política" ocupan un lugar preferente los miembros que integran un Gobierno, los que se sientan cada semana en el Consejo de Ministros del Reino de España.

Veamos una relación, evidentemente no exhaustiva, de las personas que han sido ministros con tres presidentes distintos: Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar. Dejo al margen a los de Zapatero, que ya con sólo recordar a las Bibianas Aídos y a las Leires Pajines, el cupo está muy cubierto. Como en tantas otras cosas, con el amigo de Maduro empezó todo.

Ministros con Adolfo Suarez: Fernando Abril Martorell, Leopoldo Calvo Sotelo, Landelino Lavilla, Rodolfo Martín Villa, Marcelino Oreja, Iñigo Cavero, Joaquín Garrigues, José Pedro Pérez Llorca, Jaime García Añoveros, José Manuel Otero Novas, José Luis Álvarez, Antonio Fontán, Pío Cabanillas, Rafael Arias Salgado, Alberto Oliart…

Ministros con Felipe González: Alfonso Guerra, Miguel Boyer, Carlos Solchaga, Joaquín Almunia, Claudio Aranzadi, Narcís Serra, Javier Solana, José María Maravall, José Luis Corcuera, Antonio Asunción, Francisco Fernández Ordoñez, Javier Moscoso, Enrique Barón, Virgilio Zapatero, Ernest Lluch, Javier Sáenz de Cosculluela, Félix Pons…

Ministros con José María Aznar: Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Javier Arenas, Jaime Mayor, Josep Piqué, Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Abel Matutes, Loyola de Palacio, Esperanza Aguirre, Federico Trillo, José Manuel Romay, Margarita Mariscal de Gante, José María Michavila, Ana de Palacio, Eduardo Serra, Pilar del Castillo, Juan Carlos Aparicio…

Para que el contraste sea más duro, más impactante, compárense cualquiera de las anteriores relaciones de ministros, reitero que no exhaustivas, con algunos ministros de los gobiernos del jefe del sanchismo.

Ministros con Pedro Sánchez: Pablo Iglesias, María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Irene Montero, José Luis Ábalos, Oscar Puente, Isabel Rodríguez, Héctor Gómez, Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy, Ana Redondo, Elma Saiz, Sira Rego, Reyes Maroto, Alberto Garzón, Miquel Iceta, Ione Belarra, José Manuel Albares, Pilar Alegría, Diana Morant…

Hay cuestiones que no necesitan más comentarios.