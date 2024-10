Este Atlético insufrible fuera de casa

Anda el Atlético de Madrid de contradicción en contradicción desde que ha comenzado la temporada. Anda Simeone pensando en si lo que está proponiendo vale la pena. Pensando en cambiar pero sin querer cambiar. Porque el Cholo es terco. En fútbol te puede llevar a la gloria ser cabezón pero normalmente te das contra la pared.

Suele este Atlético alternar partidos bastante completos (ante Espanyol, Valencia, Girona y Leipzig, todos en casa) con bochornos insufribles cuando viaja (Vallecas, Vigo, Lisboa, quizá Bilbao). Ya llevamos casi dos meses de competición y pensábamos que podíamos estar ante una temporada reluciente del equipo del Cholo y va camino, de seguir así, de ser normalita.

Las contradicciones se han dado siempre en este equipo a lo largo de la historia. Un conjunto encantado de vivir en ese estado. Ganas hoy, pierdes el domingo siguiente. Empatas con mérito un día fuera de casa, pierdes como local de manera estrepitosa la semana después. Pero este Atlético de Madrid diseñado por el Cholo desde navidades de 2011 no estaba acostumbrado a esto. Despachaba temporadas de manera muy honrosa. Nunca se le puso a Simeone un suspenso de nota a final de mayo y siempre estuvo muy cómodo porque hacía un trabajo digno, lejos de lo que se vivía desde que el equipo volvió a Primera, en 2002.

Pero estos cambios de registro tan abruptos jugando de local que haciéndolo de visitante llaman la atención desde que la plantilla es digna competidora de Madrid y Barcelona. No puede explicarse el cambio del partido ante el Girona al encuentro en Vigo. No puede ser real la transformación de cómo jugaron ante el Valencia y muchos minutos ante el Espanyol, de como lo hicieron en Lisboa el otro día. Dirán muchos, con razón, que el Atlético no ha perdido en Liga aún (4 victorias, 5 empates) pero la cuerda parece muy débil. El equipo está a punto de caerse al vacío en el camino sobre el alambre. El liderato está a siete puntos y el juego es insultante comparando la plantilla con lo que se plasma en los partidos.

Dirán muchos que este Atlético cuando ha jugado mal casi siempre ha ganado o, al menos, no ha perdido. Sólo en Lisboa (única derrota del curso) se vio al equipo deslabazado, muerto, sin ideas. Pero en Vigo y en Bilbao, por ejemplo, jugaron mal y ganaron los dos partidos. En Villarreal y en Vallecas fueron superados bastantes tramos del choque pero aguantaron un empate, como este domingo en San Sebastián en que el Atlético decidió jugar atrás, esperando y haciendo daño, sin hacerlo, al contragolpe. Todo ello tras marcar a los cincuenta segundos plasmando lo que este equipo, si quiere, sabe hacer. Jugar al fútbol como los ángeles como muestra el primer gol, una jugada extraordinaria entre Koke, Galán, Griezmann y Julian Álvarez.

Es fútbol ficción pero estaría bien si un día pensamos en qué podría hacer este Atlético si jugara como sabe. Ya nadie puede decir que no sabe porque sí sabe (sólo hay que ver tramos de temporada y la primera jugada del partido de ayer). En esas está el Cholo al que nadie le puede decir nada en un cómputo global de trece años pero sí se le pueden achacar planteamientos puntuales que, vista la plantilla, exigen una explicación. El otro día le leía a mi buen amigo Fran Guillén decir que, al igual que Wenger en aquel Arsenal, Simeone se ha ganado el derecho a marcharse cuando él quiera. Muy de acuerdo. Eso no quita para que podamos plantear dudas sobre determinadas ideas de partido.

Están leyendo todo el año a mi compañero David Vinuesa en estas páginas y te haces una idea muy clara, aunque no hayas visto el partido, de cómo juega el Atlético. Le habrán leído, por tanto, análisis muy críticos con este equipo porque no puede ser de otra manera y él es de fiar porque ve todos los partidos. Es decir que el sentimiento es generalizado. Se puede hacer más con este plantillón que le han hecho este año al Cholo.

El otro día le escuchaba en rueda de prensa decir que "lo que están entrenando es para todo el año. Hay que tener paciencia y no cambiar porque entrenar algo para cambiarlo al siguiente partido no vale para nada". Y puede tener razón, de hecho yo creo que la tiene pero es cierto que cuando los rojiblancos juegan fuera de casa el aficionado sufre. El del Atleti y el neutral. Sufren todos.