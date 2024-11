De la DANA a la NADA de España

La tragedia de Valencia se ha llevado lo que quedaba de España. Si seguía el disimulo general por las costuras rotas, una nación a jirones, en los peores momentos, ya no hay posibilidad de disimulo.

"Que pidan si necesitan", ha sido el mantra de la autocracia. Se lo oímos primero a Margarita Robles, a la que se le ha congelado la sonrisa en la cara, como al Joker, y luego al Presidente del Gobierno de España, título del presume en su documental. La amenaza chulesca la culminó el ministro Fernando Grande Marlaska: "Deberá ser la Comunidad Autónoma, quien en un momento concreto entienda que no puede gestionar la emergencia, la que pida al Estado que asuma esa competencia". Si me pinchan ya no sangro, en estos momentos un pulso a ver quién tiene… más brazo, y no para sacar barro.

El Gobierno de Pedro Sánchez, más socialista que nunca, siempre ha sido el del servicio a sí mismo y a su poder y a sus Aldamas y Begoñas y Delcys y Puigdemonts y Otegis. "Un día en Moncloa vale un mundo", dice un asesor en ese documental que ninguna plataforma, excepto El País, quiso emitir. Prisa, el trampolín del actor.

España no le da votos a Sánchez y en estos momentos lo exhibe más que nunca. "Que pidan si necesitan"... Le ha faltado añadir: "Que ya veremos si damos". Cree que España es suya y le pertenecemos, incluso para aborrecernos. Un gobierno antiespañol y emocionalmente psicopático que se burla al reconocer que lo que hace "no es suficiente".

Es insufrible este baile de números de militares que van y que vienen, insufrible este recuento sanchista de, venga, cien más y mañana, volvemos a hablar. Los afectados saben contar y cuentan los días de abandono. La violencia no es sólo física y quien la recibe tiene un límite.

Tanto presumir del Estado del Bienestar y cuando más te necesito, ¿dónde estás? Tanto convencido por la vida de que Hacienda somos todos y de que poco pagamos para todo lo que recibimos y cuando más te necesito, ¿dónde estás? Recursos empleados en capas y capas de burocracia más espesas que el barro de las calles de Alfafar o Paiporta. Este es el verdadero pillaje en estos días marrones y viscosos.

Entre la NADA de Sanchez y lo que llaman "gestión de recursos", en vez de agachar y arrastrar las escobas estamos para alzarlas. Este domingo ya se ha visto qué necesitan en Valencia: desahogarse, no hay otro verbo.

No quería fango Sánchez pues venga, tres tazas, con los Reyes de España como escudo humano. Se le ve iniciar el paseo por las calles de Paiporta riéndose mientras le insultan.

Pedro Sánchez iba riéndose de la gente. Esto es una barbaridad.pic.twitter.com/RhoAdkh0Lh — Wally (@Wally_F1) November 3, 2024

A los pocos minutos sale huyendo con el coche destrozado. Busco por agencias una imagen de Sánchez en la ‘zona cero’ en medio del caos y no hay. Tan diligente, ahora sí, ha sido la retirada. Activado el protocolo de huida. Luego ha dicho que hay que "mirar hacia delante", el mantra de su mandato. Menos mal que esto no se lo ha soltado a ninguno de los afectados. Felipe VI y Letizia se han quedado más de una hora a aguantar el chaparrón. Los afectados han acabado derrumbados en sus brazos.

Ya no cuela, la realidad se impone a un relato y a un Presidente fake, falso, aberrante, fingido desde hace muchos meses. Anuló a los muertos de la COVID, haciendo un homenaje a la tercera parte de los fallecidos, renunció a sus deberes, se parapetó en los gobiernos regionales y en pocos meses lo mismo nos encontramos con una sentencia que nos confirma que hizo negocio con la pandemia. Otra vez los muertos para otros, para el PP de Valencia y Mazón, un presidente que, de forma inaudita, sale en rueda de prensa a llamar a filas a los Ministros de Sánchez.

Lo que quedaba de España explotó el 11M y los restos se acabaron de hundir el 29O. Esto es una emergencia nacional.