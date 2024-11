Lo que la izquierda no entiende de Trump

Uno de los tópicos más populares de este siglo bobo en el que nos ha tocado vivir remite a la creencia de que los intelectuales ya no influyen en la cosa pública, tal como ocurría en el pasado. No es cierto. Los intelectuales, que nunca dejaron de provocar desgracias a lo largo del XX, del XIX y del XVIII, cuando por primera vez accedieron a la reyerta política por derecho propio, en el XXI continúan causando catástrofes. La fulgurante irrupción en el escenario de la historia de los Estados Unidos de una figura con aires de leyenda, tal como ahora mismo ya lo es Donald Trump, no se puede entender sin reparar en un pequeño ensayo teórico de contenido futurista, un librito publicado allá a finales de la década de los setenta por un oscuro profesor universitario con pinta de ratón de biblioteca.

La obra en cuestión llevaba por título La Tercera Ola. Y su autor respondía en vida por Alvin Toffler. Con la excepción de El Capital de Marx, acaso ningún otro texto haya influido tanto en el plano de la realidad como ese. El país fracturado y al borde mismo de una guerra civil que es hoy Estados Unidos, en gran medida, fue consecuencia de que la élite, su establishment dirigente, leyera con devoción a Toffler y, lo que resulta aún peor, le creyese.

No me puedo extender, pero la tesis central era que Estados Unidos debía desmantelar cuanto antes su industria nacional y expatriarla rumbo a Asia. Pues la nueva fuente de riqueza y valor del futuro iba a residir en los intangibles ligados al conocimiento, no en el producto físico surgido de las fábricas. Pero Toffler obvió el pequeño detalle de que, sin fábricas, la mitad de la población del país sobraría, sencillamente sobraría. Trump volverá a ocupar la Casa Blanca porque toda esa gente que ahora sobra ha votado por él. Sí, aunque a la izquierda le estalle la cabeza antes de poder comprenderlo, ha ganado un nacionalista sincero que defiende la causa de los de abajo.