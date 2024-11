Desesperación en el Gobierno: Ribera recurre a Rajoy y Bolaños a un bulo del 11-M

Anda Sánchez empeñado en birlarle el título de Ausente a José Antonio y, sin el macho alfa de la Moncloa en el hemiciclo –y van… ni se sabe–, el desamparo asola a sus polluelos, que, sitiados por causas de cien mil raleas, invocan desesperados a las nueve musas. Así, en la sesión de control de este miércoles, el Gobierno ha recurrido a Mariano Rajoy para justificar la anulación de obras en el barranco del Poyo y a una patraña desgastada sobre Cayetana Álvarez de Toledo y el 11-M en un intento patético –¿y pusilánime?– de defender al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La imaginación al poder. Al menos, no han vuelto a dar por muerto a Fernando Aramburu.

Películas similares se han proyectado en el Palacio de las Cortes desde hace seis años. El Ejecutivo sanchista tose sangre, da muestras de una debilidad terrible, parece que va a ser doblegado por la más suave brisa, pero ya sea por astucia, por falta de escrúpulos, por baraka o por la incompetencia de la oposición, termina consiguiendo su único objetivo: mantenerse en el poder. Ahora bien, es innegable que está pasando las de Caín, y el affaire Begoña se manifiesta metastásico, y el bloqueo del nombramiento de Teresa Ribera como comisaria europea se digiere como una magdalena con clavos, y el registro del despacho del fiscal general del Estado engendra pesadillas lovecraftianas.

Prescindo de glosar la insustancial intervención de Cuca Gamarra, cabeza de cartel de la jornada. El popular Jaime de Olano, a la viseprecidenta: "Racanean las ayudas a los valencianos que lo han perdido todo, pero a la presidenta Begoña le ponen todos los recursos públicos para sus negocios privados". El diputado por Lugo, con la recortada, comparó la huida "cobarde" de Sánchez en Valencia y la de Ribera en el Congreso, donde "sólo viene cuando le arrastra la Comisión Europea": "Esos son sus principios y el final es la corrupción que les devora". María Jesús Montero le afeó que el PP, este jueves, con el tema del paquete fiscal, vaya a votar "no a promover hábitos de vida saludable". De verdad, no es coña.

Miguel Tellado puso, como es habitual, el rock&roll: "Desde el 24 de abril, usted cobra como vicepresidenta del Gobierno, pero la realidad es que no ejerce. Ha sido usted una ministra huida, una ministra a la fuga. Ha sido un fraude electoral y es un fraude político sin precedentes". El portavoz del PP en el Congreso le preguntó a Ribera si, en el caso de que la imputen, "arrastrará a toda la Comisión Europea con su imputación", y le afeó que, "en 21 días, usted no ha tenido tiempo de pisar Valencia". La vicepresidenta tercera, cínica –¿con palito a los Reyes?–: "No voy a hacerme fotos, sino a trabajar". En un regate imprevisto, aseguró que el Gobierno de Zapatero, en 2011, quiso limpiar el barranco del Poyo, pero que, claro, llegó Rajoy, dejó "caducar" el proyecto y, en 2018, cuando lo quiso recuperar tras llegar Sánchez a la Moncloa, se topó "con problemas de consenso en el territorio". Ni Vinícius, oigan. Cosa muy parecida le recitó a César Sánchez Pérez –no Castejón–, quien le preguntó si "no ha tenido la necesidad humana de visitar todavía Valencia". Respuesta: "Por supuesto que visitaré Valencia, como ha estado el secretario de Estado o los trabajadores de la Aemet y la Confederación Hidrográfica". Seguro.

Elías Bendodo dijo que el PP gobierna desde la oposición –qué curioso, en fin– y le preguntó a Bolaños por Cristina Álvarez, la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia que ha hecho de asistente de Begoña Gómez en sus actividades privadas: "¿Quién firmó el decreto para contratar a la secretaria de los negocios de la mujer del presidente del Gobierno? ¿Usted o Pedro Sánchez? También me gustaría que aclarara cuánto ha pagado el PSOE a través de las instituciones que gobierna al bufete que defiende a la mujer del presidente del Gobierno". El ministro tridentino le arreó con el mazo de Mazón: "No hace falta que gobiernen desde la oposición. Vemos lo que hacen cuando gobiernan, como en la Comunidad Valenciana".

Finalmente, Cayetana Álvarez de Toledo le preguntó a Bolaños por qué sigue apoyando a Alvarone, el titular de Justicia le afeó su "tono perdonavidas y altivo" y su "conservadurismo", y la popular remató a puerta vacía: "Conservadora me llama el que va a pactar con Orban…". Imaginen el cachondeo. Divertida, la diputada por Madrid torturó al ministro: "Tiene miedo y se le nota, y yo lo comprendo", "a ver qué otras cosas aparecen en el móvil del fiscal general", el volcado de los móviles "lo único que compromete es la seguridad de sus cargos, también el suyo…", etcétera. Sofocado, el socialista le acusó de urdir "el mayor bulo en la Historia de España, y el más doloroso, que tuvo que ver con el atentado del 11-M": "Ese bulo que perpetraron en el PP tiene su nombre". Falso: Álvarez de Toledo no fue jefa del gabinete de Acebes hasta dos años después de la masacre. Igual Bolaños lo leyó en EFE.