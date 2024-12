El modelo de España es África

El presidente de la Internacional Socialista, que resulta ser un madrileño, acaba de sentenciar en Rabat de forma más o menos solemne que España constituye el modelo a seguir por África. Aunque en el plano de la realidad ocurre lo contrario, esto es, que España se mira cada vez más en el espejo de África a la hora de ir consolidando las grandes líneas de su modelo de estratificación social y de distribución de la renta. En los primeros inicios de la Transición, cuando yo era jóven y todavía creía en algo, el entonces ignoto PSOE de Felipe González llenó las vallas publicitarias de las principales ciudades del país con unos carteles en los que se leía el eslogan "socialismo es libertad".

Dada la época, aquella campaña estuvo bien. No obstante, el lema no se compadeció con la verdad. Porque el socialismo no es libertad. El socialismo es igualdad. Un ideal, ese de la igualdad, que puede ser compatible con la libertad. O no. Así, la España contemporánea acaso constituya el referente que deba imitar África a fin de conquistar libertades tan fundamentales como, por ejemplo, la de permitir que los niños cambien de sexo en un quírófano, al margen de la opinión al respecto de sus padres. En esos ámbitos, los de la conquista de la soberanía del capricho individual, sin duda, España puede marcar la senda a los africanos. Pero se supone que un presidente de la Internacional Socialista debería impartir enseñanzas de socialismo, no de locuras posmodernas.

Y a ese respecto, ¿de qué demonios puede presumir hoy Pedro Sánchez ante la izquierda planetaria cuando, tras seis años ocupando el poder, España figura entre los tres países europeos con una distribución más desigual, y por tanto más injusta, de la riqueza? Con nada menos que un 26% de la población en riesgo de pobreza, y según una fuente tan poco sospechosa para el Gobierno como el INE, quizá a su audiencia en Rabat le haya sonado a sarcasmo el contenido de sus palabras. ¡Pero si casi les ganamos en cifras de pobreza!