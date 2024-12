Otro hecho extraordinario

"El 28 de agosto de 1.936 fue asesinado mi yerno en Toledo. Yo sentía por mi yerno un gran cariño, mezclado con algo así como respeto y admiración. Era un joven de veintinueve años, digno de amor por todos los conceptos. Su conducta moral había sido siempre ejemplar. No creo equivocarme al afirmar que había llegado al matrimonio en perfecto estado de pureza. Su vida personal también había sido siempre de acendrada religiosidad. Pertenecía a la Adoración Nocturna. Acaso esta circunstancia no haya sido totalmente ajena a su desgraciada muerte".

Eso cuenta don Manuel García Morente, eminente pensador español, amigo de Ortega y de tantos otros republicanos y escépticos en materia de religión. Conocido es que tras su vivencia de un "hecho extraordinario", que relató en una carta a su amigo, el doctor José María García Lahiguera, se convirtió al catolicismo y finalmente fue ordenado sacerdote.

En otro momento de sus Obras Completas dice de su yerno Ernesto Bonelli Rubio que el 28 de agosto de 1936 fue "villana y cobardemente" asesinado. Era ingeniero geógrafo, prestaba servicio en la Estación sismológica de Buenavista, muy cerca de Toledo. Ese día fue conducido violentamente a Toledo "antes de llegar a esa ciudad, asesinado en el campo, junto a las tapias del Cristo de la Vega dejando viuda a mi hija de veintidós años con dos niños huérfanos de dieciséis y dos meses respectivamente".

Recuerdo este hecho nada extraordinario en la España de entonces porque se ha publicado recientemente un artículo escrito por cuatro especialistas de la Historia de España. Muy amablemente, uno de ellos, Francisco Villamil[i], de la Universidad Carlos III de Madrid, me lo ha hecho llegar en lengua inglesa tras mi petición de auxilio ante la imposibilidad de encontrarlo completo, a pesar de haber estado financiado por las autoridades del gobierno español encargadas de la "Memoria" histórica.

Conocida es la tesis de sus gerifaltes de que "todas las víctimas de los vencedores fueron reparadas, pero las víctimas de los vencidos fueron estigmatizadas y criminalizada", por lo que la única atención debida es a estos últimos. De este modo se ayuda a la causa ideológica del Gobierno y sus socios y se evita tener que reflexionar seriamente sobre todo lo que ocurrió durante la II República y los años de la Guerra. Todo se resuelve diciendo que Franco fue quien provocó la Guerra Civil y su único responsable ocultando así las causas auténticas de la tragedia.

"Que, en Madrid, Extremadura, Andalucía, Levante, se queman iglesias, conventos, fábricas [...]; que se hace salir desnudas a las religiosas y se las somete al trato que no se da a las mujeres profesionales [...] que se asesina a la Guardia Civil [...] ¿Es esto tolerable? El estallido se masca. Lo exige el ambiente. Y no tardando". Y no tardó. ¿Por qué el luego ministro del Frente Popular y nacionalista vasco, Manuel Irujo, publicó esta reflexión el 31 de marzo de 193 en el diario El Día de San Sebastián?

En el artículo arriba mencionado, sus autores defienden que "mientras que explicaciones previas se han centrado en el odio arraigado contra la Iglesia y la presencia de milicias de izquierda, mostramos que lo primero no es suficiente para explicar la violencia y lo segundo sólo está correlacionado con la violencia anticlerical donde había incentivos estratégicos basados en la capacidad de movilización de los clérigos".

¿Justifica la necesidad estratégica la matanza de 6.800 clérigos, cantidad aceptada por todos que no incluye a personas como el yerno de García Morente y otros muchos, tal vez otros miles? ¿Significa, pues, que, al ser una estrategia decidida y consciente y no una explosión popular de odio, se llame genocidio deliberado a tal masacre de católicos?

Tan brutal fue que recuerdan los autores que "en toda la historia de la Iglesia universal no hay un solo precedente, incluso si se incluyen las persecuciones romanas, de tal sacrificio sangriento en poco más de un semestre". Pero curiosamente estos hechos nunca han provocado la más mínima reflexión en quienes dicen ser continuadores de la labor política de los que los perpetraron, fuese o no "estratégicamente".

Acaba de morírsenos Dalmacio Negro, que recordó e insistió en lo que Europa le debe al cristianismo y expuso veinte ideas y formas fundamentales de la civilización europea que se derivan de la influencia cristiana, desde la democracia a la razón, desde el Estado a la libertad, la justicia y la igualdad. ¿Cómo es que la izquierda, en general, ni ha pedido perdón por aquel holocausto ni siquiera parece haber reflexionado un ápice sobre su responsabilidad? En pleno siglo XXI hemos oído a socios de este gobierno: "Arderéis, como en el treinta y seis".

Otro hecho extraordinario. Sólo hay un malo y es Francisco Franco. Pues ya está.

[i] Paloma Aguilar, Ignacio Sánchez-Cuenca y Fernando de la Cuesta son los otros tres firmantes del artículo titulado en español: "Capacidad de movilización y violencia contra líderes locales: Violencia anticlerical durante la Guerra Civil Española, 2024.