¿Sabe el marido de la 'señora Guorperfe' que ya está políticamente muerto?

La intensidad del lodo político y las corruptelas que afectan al Partido Sanchista Trolero anti-Español, el Partido de Chapote, provoca un día sí y otro también que de nuestra memoria colectiva y de la actualidad reflejada por los medios se nos extravíen casos aún por resolver, hasta el punto de que pudiera parecer que han ingresado en algún agujero negro judicial y mediático.

Con el torbellino de los casos de 'Alvarone' García Ortiz, de Begoña Gómez, del hermanísimo de Pedro Chapote, de Koldo, de Ábalos, de Víctor de Aldama, de Javier Hidalgo, de Lobato, de Ángel Víctor Torres, de Reyes Maroto y tantos y tantos más, a uno ya le cuesta recordar en qué punto están, por ejemplo, las andanzas del archi renombrado Tito Berni… o de Carmen Ibanco.

Recordará mi querido lector que doña Carmen fue públicamente bautizada como la 'Señora Guorperfe', al haber declarado en la comisión de investigación por el 'Caso FAFFE' que ella se dedicaba a trabajar, en esta fundación, con el programa Word Perfect, algunos años después de que éste ya hubiera desaparecido.

El asunto no tendría mayor importancia, de no ser porque doña Carmen Ibanco es la esposa de Juan Espadas, actual secretario general y candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, y que su incorporación a este chiringuito, que cumple a la perfección todas las características y parámetros del 'chiringuitismo' socialista; y que su incorporación a tal puesto, que podría denominarse enchufe, se produjo cuando el partido de su esposo se encontraba en pleno período, largo período de 38 años, de poder concatenado en la mencionada administración autonómica.

El PSOE, tan dado a santificar a corruptos, imputados, condenados y empercudidos, no dudó en presentar a Espadas a la presidencia de la Junta cuando el 'Caso FAFFE' ya hervía en la olla judicial, porque si hay una característica definitoria del socialismo, español e internacional, actual y universal, es el convencimiento de que ellos están por encima del bien y del mal. Aquello de la superioridad moral.

Desde que Espadas fue colocado al frente del socialismo andaluz por su señorito, Pedro I El Falso, nada le ha ido bien al bueno de Juan: en Andalucía, el tsunami del Partido Popular ha sido brutal, pasando de gobierno de coalición y en minoría a una mayoría absoluta en la Junta, con gobiernos en todos los ayuntamientos de capitales de provincia (hasta que Jaén Merece Más lo ha vendido 'por un plato de inversiones') y en la mayoría de las diputaciones, cuatro de ellas con mayoría absoluta.

Y claro, a Pedro Chapote no le gustan las derrotas ni mucho menos los que las protagonizan. No los quiere a su lado, le cuesta muy poco rasurarles el cabello a la altura de la yugular. Y si no, que se lo pregunten a Chimo Puig, Lambán, a Lobato o incluso a Luis Tudanca.

A estas alturas, aunque él parece resistirse, la única duda es si Juan Espadas, el marido de la 'señora Guorperfe', quién por cierto está pendiente de que se resuelva su presunto enchufe, es consciente de que está políticamente muerto y de que va a ser su antigua amiga, María Jesús Montero, quien le va a colocar la mortaja… por las buenas o por las malas.