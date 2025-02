Los 'menas' de Rufián

Coincidiendo con las vísperas de esa cumbre de la extrema derecha en Madrid, el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, subió a la tribuna del Congreso para quejarse amargamente de que en Cataluña alojamos y mantenemos a menos menas de los que a él le gustaría. A juicio del vocero de ERC, en la demarcación se necesitan más menas, muchos más; cuantos más, mejor. Así las cosas, dando por sentado que Rufián encarna a estas alturas a un profesional de la política hecho y derecho, alguien a quien resulta indiferente en el plano personal lo que deba decir o hacer por encargo de sus superiores jerárquicos en el partido, solo caben dos lecturas políticas a su sorprendente deposición.

La primera sería que en Esquerra se han vuelto todos locos. La segunda, por el contrario, apela a que están más cuerdos que nunca y que, consecuencia de esa lúcida cordura, ha elegido de modo deliverado convertirse en el partido musulmán de Cataluña. Y los menas, no se olvide, resultan ser musulmanes. De hecho, Esquerra ya hace mucho tiempo que devino en el partido de los musulmanes residentes en la plaza. Y decir musulmanes en Cataluña significa casi lo mismo que decir marroquíes, la mayor comunidad islámica de la demarcación a gran distancia de la pakistaní, que ocupa la segunda plaza.

Y es que los marroquíes, en general, tienden a odiar a España, un rasgo idiosincrático que no se les escapa a los separatistas de izquierda. Por lo demás, su razonamiento de fondo sería pedestremente simple. Puesto que la independencia falló en 2017 por culpa de los descendientes de la inmigración peninsular de mediados del siglo XX —barruntan Junqueras y sus cráneos privilegiados—, cultivemos ahora la simpatía de esos marroquíes que acaban de llegar, fomentando además que aumente su número con vistas a la próxima intentona. De entrada, suena estúpido; incluso muy estúpido. Pero es que esa tropa lleva cometiendo estupideces sistemáticas desde el 6 de octubre de 1934. No obstante, yo no sé si esta se la van a aguantar los payeses de sus bases históricas. Para mí que no.