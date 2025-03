Tenemos la razón y la fuerza: el poderío militar de Europa, EEUU y Rusia

En estas últimas semanas, todo el mundo habla y discute sobre las capacidades militares actuales y potenciales de Europa, de Rusia y de Estados Unidos; pero gran parte de esta discusión se mueve a un nivel teórico o político, cuando creo que conviene también bajar a analizar las cifras reales en la actualidad. También debemos contemplar el escenario a cinco años vista, cuando un potencial conflicto podría tener lugar a mayor escala. Desarmándonos no vamos a evitarlo sino a alimentarlo, desgraciadamente.

Les ofrezco un pequeño resumen de las capacidades militares actuales y potenciales de lo que denomino la CFF ( Coalition for freedom, representada en Londres), Estados Unidos y Rusia, sin incluir a Ucrania. Datos obtenidos de bases nacionales de cada país.

Este es un análisis siempre parcial e insuficiente, pero no hay otro. Contar plataformas sin considerar las capacidades reales y actuales de cada una, ofrece una visión tergiversada. En plataformas como carros de combate, buques o aviones de cazabombarderos, el factor tecnológico es multiplicador, y no es lo mismo un F-16 Delta, que un F-35. Por otro lado, tampoco es sencillo determinar qué plataformas comparar, cualquiera podría argumentar que por qué no incluyo vehículos blindados sobre ruedas o sistemas de defensa antiaérea o lanzadores de cohetes múltiples MLRS. También he acotado plataformas en función de su potencial obsolescencia, aunque hemos visto cómo Rusia ha recuperado carros T-72 con gran éxito.

Si analizamos los datos macroeconómicos de las tres partes mencionadas, de 2023, podemos llegar a algunas conclusiones:

El PIB de la Coalición asciende a 23.133.293 millones de Euros, frente a los 26.958.277 millones de Euros de Estados Unidos; el de Rusia a 1.818.000 millones de Euros. Las fuerzas armadas en activo son de 1.864.000 en la Coalición, 1.315.000 en Estados Unidos y 1.500.000 en Rusia.

El gasto en Defensa de la Coalición ascendió a 383.751 millones de Euros,( 1,7% del PIB) con una inversión en equipamiento de 87.744 millones de Euros. Estados Unidos gastó en Defensa 756.900 millones de Euros (2,8% PIB) e invirtió 154.800 millones de Euros. Rusia gastó 127.260 millones de Euros, (un 7% del PIB) e invirtió en equipamiento 17.200 millones de Euros.

He tomado a continuación cinco tipos de plataformas con las siguientes consideraciones: aviones de combate de cuarta generación en adelante; carros de combate posteriores a 1975, vehículos de combate de infantería sobre cadenas; artillería autopropulsada y remolcada de 155 mm o 152 mm, en el caso ruso, y buques de superficie de tamaño superior a fragata y submarinos.

Para cada plataforma hago algunas consideraciones cualitativas.

La CFF ( Coalition for freedom) dispone de 1.569 aviones de combate por 1.526 de Estados Unidos y 743 de Rusia. Si analizáramos solo aviones de 4 plus generación en adelante, la superioridad de CFF y de Estados Unidos sobre Rusia, es mucho mayor, casi de 4 a 1.

En cuanto a carros de combate, la CFF tiene 3.480 carros de combate, por 2.645 de Estados Unidos y unos 650 de Rusia, (estimando unas pérdidas de 900 carros en Ucrania). En este caso, la superioridad tecnológica de los carros Abrams y Leopardo 2 es muy superior s los T-72 y T-80 que dominan el inventario ruso.

En vehículos de combate sobre cadenas, la CFF dispone de 6.600 vehículos por 3.400 de Estados unidos y 1.200 de Rusia (estimando unas pérdidas de 900 vehículos en Ucrania)

En artillería de 155 mm, (de 152 mm en el caso ruso), CFF dispone de 2.200 unidades remolcadas y autopropulsadas por 2.189 de Estados Unidos y 925 de Rusia.

Finalmente, en buques de superficie es donde las distancias son enormes entre las tres partes. La CFF dispone de 192 buques entre submarinos, destructores y fragatas, y 4 portaviones y 9 submarinos con misiles balísticos nucleares. Estados Unidos tiene 451 buques, incluyendo 11 portaviones y 18 submarinos con misiles balísticos mientras que la Armada rusa apenas tiene 36 buques de estas características, con 7 submarinos con capacidad lanzar misiles balísticos. El potencial naval de Estados Unidos hay que matizarlo, ya que los niveles de operatividad de sus portaviones es muy bajo, no más de cuatro al mismo tiempo. Las flotas Séptima con base en Yokosuka y la Tercera con base en San Diego poseen casi la mitad de las fuerza naval norteamericana, hasta seis portaviones, lo que demuestra dónde se encuentra la amenaza mayor y que absorbe más de la mitad del esfuerzo militar de los Estados Unidos.

Si analizamos el armamento nuclear encontraremos diferencias muy significativas. Rusia dispone de 286 misiles operativos balísticos, ICBM, de ellos unos 90 sobre plataforma móvil, más difíciles de detectar con 958 cabezas nucleares, de varias familias de misiles. Estados Unidos dispone de 405 Minuteman III de Estados Unidos y 35 de China. Europa no dispone de lanzadores de misiles balísticos en tierra, ni tampoco tácticos, lo que sin duda es la deficiencia más importante de Europa. Sin embargo, la Coalición dispone de 9 submarinos equipados con misiles ICBM, que es más de lo que tiene Rusia en la actualidad. En cuanto a cabezas nucleares, la CFF tiene unos 430 cabezas nucleares operativas por 1.588 de Rusia y 1.430 de Estados Unidos. Aunque la diferencia es enorme, el poder destructivo nuclear de la CFF es muy relevante.

Esta situación variará en los próximos años, con los planes que los países europeos están anunciando, mientras que Trump prepara más recortes, lo que sin duda teniendo en cuenta la baja operatividad actual, afectaría notablemente a la seguridad de los Estados Unidos frente a Rusia y China, sus verdaderos enemigos.

Si la CFF alcanza un gasto en Defensa medio de 2,2% del PIB, su presupuesto de defensa ascendería a 508.932 millones de Euros con un presupuesto para inversiones cercano a los 130.000 millones de Euros, no muy lejos de los actuales 150.000 millones de Estados Unidos.

Con los programas ya iniciados y que producirán entregas en los próximos años, la CFF dispondrá de una flota de F-35 de más de 400 unidades, casi el doble de los que actualmente tiene Estados Unidos operativos, aunque sus planes, si no los desmonta Elon Musk, es llegar a unas mil unidades. Frente al F-35 de la CFF, solo los SU-57 (Felón) pueden hacer un combate igualitario, pero es que de estos, Rusia no dispone de más de dos docenas Sin superioridad área clara, la amenaza terrestre se diluirá y por eso es tan importante mantener esta capacidad y su autonomía operativa.

Casi todos los grandes países de la CFF tienen ambiciosos programas navales en marcha que supondrán una mejora muy relevante de sus capacidades. Finalmente en cuanto a los ejércitos, los programas de adquisiciones de nuevos carros superan las 600 unidades y de vehículos de infantería hay más de mil vehículos contratados con entregas para los próximos años. Son insuficientes, pero siguen otorgando una ventaja a la Coalición frente a Rusia.

¿Dónde están los mayores déficits?

Europa necesita más capacidad de lanzamiento de cabezas nucleares desde tierra que ahora posee Estados Unidos. Los sistemas como el Topol-M ruso al ubicarse en una plataforma móvil aumentan su dificultad en ser detectados. Muchos dirán que esto es una locura, pero todo el problema de la guerra de Ucrania gira alrededor del armamento nuclear ruso. Si tuviéramos la seguridad de que Rusia no usará armamento nuclear si Europa despliega una misión de paz en Ucrania, o de que si se arriesga deberá afrontar una respuesta nuclear de Estados Unidos, entonces la guerra de Ucrania se habría terminado hace más de dos años. Todo el temor gira alrededor de lo nuclear y la única manera de combatir la amenaza es con mayor disuasión nuclear, así funciona este mundo desde 1949.

Hemos visto como en conflictos de alta densidad, el consumo de plataformas es enorme, de manera que analizando las flotas actuales, tenemos un número muy insuficiente de plataformas terrestres que pudieran defendernos de una ofensiva rusa de amplio espectro y parece perentorio incrementar el número de todo tipo de plataformas terrestres.

El tercer hándicap es la defensa antimisil. Necesitamos un gran Iron Dome europeo contra las amenazas de misiles convencionales y nucleares. La defensa antimisil forma parte de la disuasión tanto como disponer de armas nucleares.

Y deberemos afrontar una mayor independencia tecnológica de Estados Unidos en cuestiones como espacio y sistemas críticos de plataformas aéreas principalmente. Europa no debería comprar nada fuera que no suponga la transferencia de los códigos fuentes de los sistemas para tener autonomía de uso y mantenimiento. Es una práctica habitual en Estados Unidos cuando compra productos europeos y en justa compensación deberíamos actuar igual.

Las conclusiones son claras a mi juicio. Europa tiene una gran capacidad para hacer frente a la amenaza rusa e incluso cuenta con opciones de proyección nuclear nada desdeñables. Tenemos que invertir más en seguridad, seguro, pero hoy somos muy superiores a Rusia y esto nos lo debemos grabar en el ADN cuando vayamos a cualquier reunión o negociación.

Leo a muchos, de muy diferente origen decir que esto de la guerra es de belicistas y de los que hacen negocios con las armas, cuando la mayoría de la industria europea está en manos de los gobiernos y de fondos americanos. Busquen los intereses espurios de esta guerra en otro lado, y los encontrarán.

Los que dicen que quieren la paz mienten, todos queremos la paz, pero ellos quieren decir la rendición, su argumento suena sólido. Nadie sabe qué es Ucrania ni qué razones tiene o no. Rusia tiene armas nucleares y ha decidido quedarse con un país que en apariencia no nos importó nunca, ¿nos vamos a ir todos a la guerra por salvar a unos ucranianos que a lo mejor al final pues emigran como en Venezuela o el País Vasco? Es decir queremos que los ucranianos se sacrifiquen para que el resto del mundo viva feliz y contento. A eso se refieren todos los líderes amantes de la paz trampa.

Pero, tres comentarios al respecto. Primero hay que tener una catadura moral a la altura del betún para exigir educación o un adecuado código de vestimenta a un presidente que ve como mueren a diario sus ciudadanos masacrados, que observa sus ciudades bombardeadas. Fernández Gómez lo habría mandado a la mierda, y con razón. Este hecho muestra claramente las pretensiones de los Estados Unidos y es impropio de un ser humano del siglo XXI, una falta de empatía que recuerda a la de aquellos alemanes que masacraron a sus vecinos de calle o de país.

En segundo lugar, si tuviéramos la seguridad de que Putin solo quiere recuperar estas regiones prorrusas y asegurarse de que Ucrania no invade Rusia, podríamos firmar la paz mañana, aunque sacrificáramos a toda Ucrania por el bien de la humanidad. Pero recordemos que Rusia quería anexionarse toda Ucrania y que ha manifestado las mismas intenciones con otros países. Es el mismo sueño que tenía Chamberlain cuando regresó a Londres de Múnich y Churchill le dijo aquella famosa frase : "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra. Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra". ¿Un gobierno responsable puede asegurar a los europeos que debemos confiar en Putin?

Finalmente a todos los supuestos pacifistas españoles les pediría un ejercicio de empatía: Si Marruecos invadiera Andalucía aludiendo razones históricas, que bien manejadas pueden ser creíbles, bombardeara Madrid o Barcelona a diario, se llevara a sus niños andaluces a Marruecos para reubicarlos en familias marroquíes, si vieran como su hijo o madre muere por un dron iraní ¿cómo verían ustedes que Estados Unidos se pusiera del lado de Marruecos y dijera que debemos rendirnos y ceder la mezquita de Córdoba y la Giralda para la paz del resto del mundo? La dignidad es lo más importante que le que le queda a un pueblo y si la pierde ya no es nada y a eso quiere Trump, Putin y los falsos pacifistas condenar a Ucrania, a la indignidad y en ese mundo no creo que queramos vivir, porque entonces ya no tendremos nada.