Marcos Llorente escalará el Everest para ir con España

Creo sinceramente que lo último que le queda a Marcos Llorente para volver a la selección española es escalar el Everest. Sin botella de oxígeno me atrevería a añadir. Todo lo demás no le servirá de nada. No le sirve por ejemplo ser uno de los jugadores más polivalentes del fútbol español. No le sirve tampoco jugar en el Atlético de Madrid, un equipo que está en la élite del fútbol mundial y que disputará el Mundial de Clubes por haber sido regular, como el propio Marcos, durante los últimos cuatro años. Y no le vale haber jugado 46 partidos este curso con cinco goles y ocho asistencias.

¿Qué pasa con Marcos Llorente y la Selección? Un servidor no entiende esta manera de ignorar a uno de los jugadores españoles con mejor rendimiento en los últimos años. Y no lo digo solo yo, lo dice el 100% de la afición del Atlético de Madrid que cada año le tiene, como mínimo, en el top 3 de su equipo. Para mí este año en el Atlético los mejores han sido Llorente, Julián Álvarez y Oblak. Por ese orden. Y sitúo a Marcos como la medalla de oro del curso porque ha jugado prácticamente de todo menos de portero y de central. ¿Eso no lo ve Luis De la Fuente? Parece que no.

El caso de Marcos me empieza a recordar al de Gabi. Un jugador al que seguramente le lastró que en su camiseta, junto al blanco, había rayas rojas. Nadie entendió que de 2013 a 2016, coincidiendo con el mejor momento del excapitán colchonero, el 14 no tuviese ni una sola convocatoria con España de cara al Mundial o a la Eurocopa. A otro dorsal 14, Marcos, le está pasando algo parecido y aquí nadie abre la boca. Como no es un jugador patrocinado, no hay quejas en change.org o en prime time. Además Marcos no tiene el pasado en blanco que a muchos les gustaría que tuviese. Otros ex sí son aceptados en España y se pide a gritos su regreso, pero en el caso de Marcos no hay publicidad patrocinada.

No me creo que en la selección española no haya un hueco para un jugador como Marcos. No me creo que no haya un espacio para un lateral, centrocampista e incluso delantero. Tampoco me creo que sea solo cuestión de estilo. Todos los equipos del mundo necesitan un jugador del despliegue físico y de la polivalencia de Marcos y más un conjunto como España que siendo la vigente campeona de Europa le acabarán cogiendo el truco con el paso del tiempo. Pasa siempre. Pasó con la generación de 2008 a 2012 y ésta estaba tocada por la varita de los dioses del fútbol. Puedes ser muy bueno y ganar Eurocopa-Mundial-Eurocopa, pero se acaban adaptando a ti y es ahí cuando necesitas alternativas.

Mi conclusión es que más allá de todos los datos a favor y en contra de un futbolista en concreto hay una eterna sensación en este país de que solo tienen la candidatura pagada ciertos jugadores. No por nombre propio sino por el nombre del club al que pertenecen. Ojo, hablo de candidatura, no de la convocatoria en sí. No entro en la convocatoria de ningún jugador por parte de De la Fuente, pero sí entro en las campañas pagadas o gratuitas alrededor de ciertos nombres. Ellos no necesitan escalar el Everest porque Mahoma les lleva la montaña a ellos. Marcos sí. No descarto que lo haga, por cierto, aunque me gustaría que no fuese necesario ver al chaval escalando a más de 8.800 metros de altura.