La señora lobo del sanchismo

Leire Díez acudió ayer a la sede nacional (perdón, estatal) del PSOE para declarar en el seno del expediente informativo que le ha sido abierto sin más contemplaciones, como corresponde a un partido caracterizado por su limpieza desde el mismo momento de su fundación. Ojo, que el citado expediente podría transformarse en sancionador si Santos Cerdán considera que la conducta de esta compañera no ha estado a la altura ética que exige el sanchismo, en cuyo caso el castigo podría ser ejemplar. Lo que se habrán reído los dos.

Es interesante destacar que las pesquisas de Cerdán en torno a la sospechosa no van dirigidas a conocer el alcance de la actitud de una militante socialista enfangada en una operación mafiosa contra la Guardia Civil. Según han aclarado los responsables de Ferraz en sus notas de prensa, eso les trae sin cuidado. Aquí de lo que se trata, es de saber si Leire Díez ha perjudicado al PSOE y, en consecuencia, a Sánchez, cuyos intereses políticos y personales son los únicos que los socialistas están obligados a proteger.

A Leire Díez, por tanto, no se le reprocha el contenido de los audios que hemos conocido esta pasada semana, sino el que hayan sido hecho públicos. Parece mentira que la interfecta haya cometido tantas indiscreciones cuando se ventilan altos intereses del Partido Socialista Obrero Español, como la destrucción profesional y civil de los guardias que investigan sus trapacerías, pero han puesto al mando de esa delicada operación a una aficionada y ha pasado lo que ha pasado. En lugar de la Señora Lobo del PSOE, Leire ha demostrado ser otra pichona, que diría Pedro, esta vez con toda razón.

Llámennos locos, pero algunos estamos convencidos de que el expediente abierto a Leire Díez va a quedar en nada. No sé, es como un pálpito. Lo veremos en un tiempo razonable, digamos 14 meses, porque los expedientes internos de los partidos son procesos complejos que requieren un plazo amplio para recabar informes, recopilar pruebas y forjar convicciones. Pero, al margen del veredicto final de Santos Cerdán sobre su empleada de confianza, lo que ha quedado demostrado es que en el PSOE ya no puedes encargar nada a nadie. Todo lo que no haga uno mismo es perder el tiempo y poner en riesgo la estancia de Sánchez en La Moncloa, en última instancia, lo único que importa.