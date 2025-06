El último que encienda la luz

Podemos decir, sin miedo a equivocarnos mucho, que la cosa ha quedado en tablas. La legislatura se aguanta por la quietud, pero se aguanta. De una manera que hace dolorosamente evidente a los ojos de la ciudadanía (esa a la que le llegan más cartas que explicaciones…) que da igual el contenido de la política. Sólo cuenta el continente. No el qué ni el cómo: el quién.

Partidos políticos enteros funcionan limpiamente desconectados de sus votantes. Se les pide el voto una vez, prometiéndoles cualquier cosa, y luego santa Rita, Rita, Rita. La continuidad o no de Pedro Sánchez en la Moncloa depende ahora mismo más de los dirigentes de otros partidos que de los electores del suyo. De que la amnistía de Puigdemont siga siendo posible pero no factible antes de tiempo. De que Imanol Pradales necesite o crea que necesita los apoyos socialistas en el País Vasco. De que Podemos considere que todavía no hay que hacerle caer, que les conviene alargar un poco más el desgaste. Para erigirse en nuevo brazo incorrupto de la izquierda. De que Abascal siga dando más miedo que Otegi.

Las elecciones generales parecen estar degenerando en una especie de primarias a segunda vuelta: el pueblo vota y luego los partidos, que saben mejor que el pueblo lo que le conviene, ya corrigen el voto y el tiro. Es el catetismo ilustrado.

El Estado de las Autonomías funciona como un circo de tres pistas en que el poder nacional y el de cada territorio se baten como piezas en un tablero de ajedrez. Los "catalanes" siguen con el mantra de que Madrid les adelanta en casi todo porque el Estado se vuelca en su centro como no lo hace en Cataluña, ignorando la evidencia de que Isabel Díaz Ayuso está ahora mismo en la mirilla de todos los francotiradores de la Moncloa. El sanchismo es veneno para la taquilla socialista en casi todas las comunidades, excepto Cataluña, donde Salvador Illa, bien aprendidas las lecciones de Jordi Pujol, se erige en pal de paller del siglo XXI. Si nada falla, claro.

Creo que se equivocan los que esperan que el relevo del sanchismo dentro del socialismo venga de los Madina, los Felipes y otras viejas glorias de la disidencia nostálgica. La cosa no funciona así. Los partidos sistémicos son estructuras de poder muy bien engrasadas. Quien manda y reparte, se lleva la mejor parte. Es decir: toda.

El punto débil del PP es que ahora mismo no sabe cómo llegar a la Moncloa. El del PSOE, que en cuanto pierda esa cabeza de pulpo, se queda con las patas muy cortas si no recupera poder territorial. Si Sánchez cae sin haber asegurado para su partido unos cuarteles de invierno autonómicos y municipales a los que replegarse, la travesía del desierto puede ser muy dura.

Sinceramente creo que la clave es el 27. Pero no porque ese año toquen elecciones generales y Sánchez diga que hasta entonces no se va ni que le echen agua hirviendo. Es porque volverán a tocar elecciones municipales y autonómicas. Ahora mismo, la razón más poderosa que tiene el líder socialista para adelantar "sus" elecciones pongamos al año que viene, no es lo que digan los informes de la UCO. Es lo que digan sus barones en el territorio.

¿Qué pasa si María Chivite hunde Navarra, si María Jesús Montero fracasa en su intento de replicar la Operación Illa en Andalucía y se vuelve a estrellar frente a Juanma Moreno Bonilla? ¿Qué pasa si Salvador Illa se cansa de ser el pulmón del PSOE y levanta a la altura del Ebro un cortafuegos para proteger la hegemonía en Cataluña del PSC? ¿Cuánto tiempo resistirá Jaume Collboni como alcalde de prestado en Barcelona? ¿Qué vendrá después de Mazón en Valencia? El último, que encienda la luz.