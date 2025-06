Sánchez y el pollo que sobrevivió 18 meses sin cabeza

Es de sobras conocido que Pedro Sánchez mantiene una tormentosa relación con la verdad. Tan tormentosa que la esquiva por sistema. Pero una cosa son los singulares "cambios de opinión" del presidente sobre temaSánchez y el pollo que sobrevivió 18 meses sin cabezas como los indultos, la amnistía o los pactos y otra es mentir sabiendo que una o más personas le pueden dejar por mentiroso y en el más espantoso de los ridículos.

Sonaba un tanto extraño que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se hubiera avenido a que la España de Sánchez se quedara en el 2,1% del PIB en gasto militar mientras el resto de socios tiene que apoquinar el 5%. Sonaba tan extraño que no es verdad. El 3,5% como mínimo es lo que se tendrá que destinar a Defensa en España, ha corregido Rutte. Y el 1,5% restante es pulpo como animal de compañía: infraestructuras críticas y ciberseguridad.

Da igual, mejor no entrar en detalles.

Tratándose de Sánchez, cualquier parecido con la realidad sería pura coincidencia. Rutte lo ha dejado claro, el presidente del Gobierno ha mentido. Vaya sorpresa. Que Sánchez miente. Con el calor que hace. Ahora mismo es como un pollo sin cabeza. Pero ojo no vaya a ser como Mike, el pollo sin cabeza que sobrevivió 18 meses a un chapucero intento de sacrificio porque el tajo no alcanzó la carótida y gran parte del tallo cerebral quedó intacto. El caso es que Mike fue exhibido de feria en feria como la cabra de tres cabezas hasta que no dio más de sí.

Más mentiras. José Luis Ábalos, el hombre que sonrojaría al mismísimo Torrente, iba a colaborar con la justicia pero se lo ha pensado mejor. Dice que no se reconoce en los audios. Ejemplo del tipo de mentira que todo el mundo sabe que es mentira, sobre todo Koldo, que es quien lo grababa todo. Dice Ábalos también que ni él, ni Koldo ni Cerdán han cobrado comisiones. Tal cual. El juez no le manda a la cárcel porque a diferencia de lo que suele ser habitual, no cree que pueda destruir pruebas sino todo lo contrario.

¿De qué hablarían Sánchez y Ábalos cuando recorrían España en el Peugeot que conducía el silente Koldo? ¿Y qué dirían Cerdán, Ábalos y Koldo sobre Sánchez? ¿Es posible que el presidente no se enterase de nada? Pero es que luego está lo de la mujer, lo del hermano y lo de esa persecución enfermiza contra Isabel Díaz Ayuso que puede acabar con el fiscal general. Aquí hay material para destruir cincuenta gobiernos democráticos por corruptos, por mentirosos, por antidemocráticos y por delictivos.

El espectáculo de Sánchez a cuenta de la OTAN es de un patetismo inaudito y muestra hasta qué punto está dispuesto a llegar el presidente del Gobierno en su empeño por no dejar piedra sobre piedra. Y el espectáculo de Ábalos... Que no se reconoce en la voz dice el amigo de Anaís, de Jessica y de Marilyn. El pollo sin cabeza sigue a lo suyo. No dimitirá ni aunque se haga pública la peor de sus versiones.