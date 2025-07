"Calendario asimétrico", la nueva novela de Stephen King sobre el Atlético de Madrid

Llevo 12+1 años en Libertad Digital y jamás había hecho una columna de opinión/critica sobre el calendario del Atlético de Madrid. Nunca. Pero ha llegado el momento de hacerlo porque esto pasa ya de castaño oscuro. Si analizas el diseño del calendario del Atlético en varios tramos del mismo, Stephen King tendría material para escribir una nueva novela. Posiblemente la mejor de su dilatada carrera. Eso sí, no sé si podría terminarla porque el nivel de terror sería tal que ni él podría soportarlo mientras la escribe. El título, si me lo permiten, se lo doy yo: "El calendario asimétrico". Pufff, escalofríos siento ya con esta novela y aún no se ha publicado.

Voy a empezar por el final de este "calendario asimétrico", porque es lo más sangrante de todo y lo que a fin de cuentas puede determinar un campeonato. No solo le ponen al Atlético un calendario infernal de la jornada 29 a la 32 con Real Madrid y Barcelona en partidos consecutivos sino que de las últimas 6 jornadas, cuatro son fuera de casa. Detallo aún más este tramo. El Atlético juega fuera contra el Madrid, en casa ante el Barcelona, visita el Sánchez Pizjuán y acaba esos cuatro partidos en Madrid ante el Athletic. Ya en las últimas jornadas y después del tramo más bestia del curso, dos partidos más consecutivos fuera de casa ante Elche y Valencia, Celta en casa, Osasuna fuera, Girona en Madrid y última jornada en Villarreal. Tela marinera y, por supuesto, asimétrica. Carrie, IT, Cementerio de mascotas, El resplandor... ninguna supera esto. Ninguna. Seguimos.

Aparte de ese final, el calendario colchonero tiene momentos que, de momento, no se explican bien. Espero por ejemplo que la Supercopa de España cambie alguna de las fechas dadas porque no es normal que los rojiblancos jueguen hasta tres partidos consecutivos fuera de casa entre diciembre y enero. Rematando además ese ciclo de partidos a domicilio jugando en el Camp Nou. No es normal. Lo mires por donde lo mires, no es normal jugar tres partidos seguidos fuera a no ser que tu estadio esté en obras y lo pidas al inicio de campeonato. No es el caso. Es otra trampa más. Ojo, si esto lo cambian por la Supercopa, ok, pero en el calendario oficial no se ponen ningún *.

Estamos ante un escándalo de calendario. Repito, escandaloso. Y lo digo ahora con 0 puntos todos y sin todavía nada en juego. Porque siempre le pasa al conjunto rojiblanco. Siempre. No en vano, el Atleti lleva también seis temporadas seguidas jugando el último partido de Liga fuera de casa. Seis años. ¡Mira tú la mala suerte y la casualidad asimétrica! ¡Qué desafortunada sorpresa! ¿Y qué provoca esto a su vez? Que el equipo madrileño que remata las temporadas en su estadio es el... Real Madrid. Olé. Por cierto, que no se me olvide un dato más. El calendario del Atlético también hace que a su vez y como curiosidad curiosa de nuestra asimétrica Liga, el Real Madrid se tire dos meses jugando partidos sin salir de Madrid. Dos meses, señoras y señores. Concretamente del fin de semana del 28 de septiembre hasta el último de noviembre. Otro olé.

Si hacemos un repaso de todo lo que he contado atentos a lo que nos queda: tres partidos seguidos fuera de casa en Navidad, el Tourmalet de la jornada 29 a la 32 con Real Madrid y Barcelona seguidos, acabar el año fuera por sexto año consecutivo, cuatro de seis encuentros fuera de casa en los últimos partidos de la Liga y uno de tus principales rivales estando dos meses sin salir de Madrid. Encima si todo va como tiene que ir, el Atlético tendrá entre medias de todo eso Champions, Copa y Supercopa de España. Bravo, Liga, bravo.

El problema de todo esto es que por muchas quejas que haya de la afición o de un servidor no se va a cambiar nada. Es el Atlético, a fin de cuentas. No es el Real Madrid ni tampoco el FC Palancas. En el Metropolitano no se va a quejar nadie ni se va a hacer nada con contundencia así que la Liga, asimétrica ella, se queda tan pancha como siempre. Pues a mí en esta ocasión sí me ha apetecido quejarme porque en los pequeños detalles se conquistan los títulos y con esta novela de terror llamada "calendario asimétrico" toca un nuevo milagro del Atlético de Simeone. Si le dejan, claro, si le dejan.