El feminismo es Juana Rivas

El Gobierno de Pedro Sánchez, corrupto en lo económico, lo político y lo moral, indultó a la secuestradora de menores Juana Rivas. Pero incluso ese acto repugnante tuvo que incluir por imperativo legal una condición: que no volviera a cometer el mismo delito. Pues bien, Juana Rivas ha vuelto a secuestrar al hijo de Francesco Arcuri durante más de medio año, y la justicia española no ha movido un dedo para devolver al niño a su padre, retirarle la patria potestad a su madre, una delincuente habitual, y meterla en prisión, que es donde debería estar.

Una juez, eso sí, tuvo a bien dictaminar que el niño debía volver con su padre, más de medio año después de cuando le tocaba, después de que la loca peligrosa y manipuladora que tiene como madre le hurtara el móvil con el que debía llamar a su padre todos los días, como condición para viajar a España, medio años después de que no pudiera hablar con sus amigos, con su familia, con los demás jugadores de su equipo de fútbol. Interés supremo del menor, dicen.

El coche en el que acudían a la entrega podía haber aparcado en la puerta del punto de encuentro familiar, pero lo hizo a doscientos metros para así poder montar un espectáculo lamentable frente a los fotógrafos a costa del niño que supuestamente tanto le importa, pero del que lleva años abusando emocionalmente. Un niño que quiere a su padre, pero que después de más de medio año de secuestro ha repetido ante el juez todas las mentiras desquiciadas que su madre y su cohorte de abusadores de menores llevan incrustando en su cerebro indefenso todo este tiempo que ha permanecido secuestrado.

Es la esencia del feminismo encapsulado. Una ideología supremacista que niega que los hombres son personas, seres humanos con los mismos derechos que las mujeres; que pueden ser buenos padres, mejores en esos casos en que las madres que consideran que los niños son de su propiedad. Una ideología capaz de arruinar la vida no ya a los hombres, sino también a las mujeres que podrían aspirar a fundar una familia y tener lo más parecido a la felicidad a lo que podemos aspirar los seres humanos. Una ideología a la que no le importa nadie que no sean mujeres adultas y fieles creyentes y a la que no le importa sacrificar en el altar de su conveniencia las vidas de las demás mujeres, además de, por supuesto, las de hombres, niños y niñas.

El feminismo es un crimen moral y político, y no seremos una sociedad sana mientras no sea una palabra sucia que produzca al menos el mismo rechazo universal que "machista". Porque es incluso peor. El machismo es un horror, pero es una tara individual, no una ideología dedicada a destruir vidas desde posiciones de poder. El feminismo es un cáncer a erradicar, una forma de terrorismo para cuya tipificación ya vamos tarde. Se muestra abiertamente, u oculto tras eufemismos como "perspectiva de género", sólo volveremos a ser una sociedad sana cuando desaparezca de la vida pública y privada.