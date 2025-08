La 'cofradía del manifiesto' vuelve contra Nolan (tras callar con Sánchez)

Todo Homo sapiens tiene sus perversiones. Les cuento una de las mías: mientras escribía Nido de piratas, le cogí el gusto a enclaustrarme en la hemeroteca y a zambullirme en los números del diario Pueblo, y este martes, después de muchos meses, combatí la canícula hojeando algunos ejemplares de aquel fabuloso periódico. Aún sigo encontrando tesoros. Por ejemplo, me topo con una carta al director –por entonces, Luis Ángel de la Viuda– en la que, hace exactamente medio siglo, el 5 de agosto de 1975, un lector demandaba que Pueblo no publicara fotos de chicas en bikini: "Estimo que a la gente joven, sobre todo para los muchachos comprendidos en esa difícil edad de catorce a dieciocho años, ese tipo de fotografías supone un grave daño moral".

Más interesante todavía me resulta una pieza titulada "CALMA EN EL SÁHARA", así, en mayúsculas, firmada por el enviado especial del diario en El Aaiún, un tal Arturo Pérez-Reverte –supongo que algo les sonará; no le ha ido nada mal en la vida al muy buen señor–. España estaba a punto de entregar el Sáhara a Hassán II y el reportero daba cuenta de los ocho soldados españoles que, desde diciembre, "según los informes oficiales, han caído en el Sáhara en hecho de guerra". "Este enviado especial", remataba, "no sabe lo que vale el Sáhara. Pero, de todas formas, ocho muertos en ocho meses le parecen muchos muertos. Demasiado, incluso, para una guerra 'informal' como la del Sáhara".

Cincuenta años después de que viera la luz aquella información, el Sáhara ha regresado al escaparate mediático patrio porque un grupo de artistillas, la cofradía progre del Mundo de la Cultura, los cansinos de forever and ever, ha firmado, ¡oh, sorpresa, un manifiesto! Todos tenemos nuestras perversiones, decía, y la filia favorita de esta gente es la de congregarse en torno a un escrito supermoral, comprometidísimo, etcétera, y exhibirse –sin remangarse, por supuesto–.

En este caso, la subpandi de actores y cineastas secunda el manifiesto del Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara) contra un colega, Christopher Nolan, que rodó parte de su adaptación de La Odisea en la ciudad saharaui de Dajla, la otrora Villa Cisneros. Denuncia el festival que el director británico "filmó allí sin el consentimiento del pueblo saharaui" y con el de "la fuerza ocupante: Marruecos"; le pide que, junto al "estudio/compañías involucradas", "reconozcan públicamente que no deberían haber filmado escenas en Dajla", y advierte: "Esperamos que ninguna otra compañía cinematográfica, ni proyecto cultural, considere la posibilidad de actuar en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. No les quitaremos ojo". "Nolan y su equipo", remarcan los organizadores, "pueden haber contribuido sin saberlo a la represión del pueblo del Sáhara Occidental, ayudando a normalizar la brutal ocupación de Marruecos". Entre los firmantes hallamos a, entre otros, Javier Bardem, Fernando Colomo, Rodrigo Sorogoyen, Carolina Yuste, Icíar Bollaín, Juan Diego Botto o Aitana Sánchez Gijón. Lo normal, vaya.

Sin embargo, este batallón de paladines de la libertad del pueblo saharaui gastó silencio sepulcral hace cosa de cuatro años cuando, el viernes 18 de marzo de 2022, la Casa Real marroquí proclamaba por los siete mares que "España considera la iniciativa marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo" –diferendo, por cierto, es un americanismo–, descubriendo que el Gobierno de Pedro Sánchez abandonaba la tradicional postura de neutralidad en el conflicto del Sáhara y, sin ambages, tomaba partido por Rabat.

Tampoco brotó manifiesto alguno el 23 de marzo, cuando el Ejecutivo filtró a El País la carta que Sánchez envió al monarca marroquí. Una misiva rebosante de erratas en la que el marido de Begoña garantizaba a su "gran amigo y aliado" que "España siempre cumplirá sus compromisos y su palabra", y en la que expresaba su "impaciencia" para "mantener un encuentro con Vuestra Majestad lo antes posible para renovar y profundizar la relación privilegiada entre nuestros dos países hermanos, en un espíritu de estrecha concertación", y blablabla.

El pueblo saharaui, entonces, no se halló bajo el implacable amparo –entiéndase la ironía– de la rúbrica de estos lanzarotes del séptimo arte. Ni un sólo manifiesto de protesta se publicó en marzo de 2022, oigan. Rien de rien. Así que, parafraseando el refrán, a otro perro con esta monserga, pesaos. Habrá que decirle a Nolan que pruebe suerte afiliándose al PSOE.

