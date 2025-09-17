Bolaños le tira una piedra a Federico… sin atreverse a mostrar la mano

Alberto Núñez Feijóo tiene un marrón: el partido que preside no sabe cómo lidiar con la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. De un lado, María Guardiola denuncia "la barbarie y el horror"; de otro, Isabel Díaz Ayuso aplaude que el equipo Israel-Premier Tech no abandonara La Vuelta mientras, según El Mundo, etarras e islamistas participaban en una protesta que se saldó con 23 policías heridos, y él, el pobre hombre, ahí anda, buscando su centro de gravedad permanente, sin pronunciar la palabra "genocidio" –todavía–, pero sin rechazarla del todo, perdidamente maricomplejín, que se dice en federiqués, mientras Pedro Sánchez, cual Nosferatu saciado de sangre, exhibe una mejoría física brutal basada en la explotación de un tema que enciende a sus fieles, monopoliza su televisión pública y con el que su principal rival no termina de aclararse.

El lunes, GAD3 le daba al PP los mismos diputados que hoy tiene y un descenso porcentual del 1,1% de los votos; a Vox, 61 escaños y el 17,9% de los sufragios. La tendencia es manifiesta, perturba en el primer partido del Parlamento –si no lo quieren reconocer, allá ellos, mas no vean cómo canta– y estimula al sobreexcitado Bolaños a reinventar el "comunismo o libertad" de la presidenta de la Comunidad de Madrid: según el ministro trinitario, en el próximo armagedón electoral elegiremos entre "socialismo o barbarie". Cuenta la compañera Maite Loureiro: "Los socios anticipan un adelanto electoral de Sánchez con Gaza como pieza clave". No seré yo quien descarte que Sánchez festeje una situación similar a la vivida en julio de 2023 en Ferraz ondeando una bandera palestina.

Feijóo: "Todo es un juego de trileros. ¿Que imputan a su mujer? Milei. ¿Que encausan a su hermano? Trump. ¿Que su número dos sigue en la cárcel? Eurovisión". El jefe de la oposición no hurgó demasiado en la herida más reciente, la causada por el TSJM, que este martes forzó a la Oficina de Conflictos de Interés a investigar a Sánchez por el rescate a Air Europa, mencionándolo sin más, y preguntando, al instante, si retirará "a los equipos españoles de la Euroliga y a la Selección Española del Mundial". "¿Cree que los españoles podemos vivir en esta inestabilidad populista", preguntó. El redivivo Sánchez daba la matraca con Gaza y celebraba que, desde que preside el Ejecutivo, "tengo el gusto de decir que usted es el tercer líder del PP".

Feijóo, visiblemente alterado: "Es evidente que el que no escucha es usted. A usted no le importa nada el Parlamento". El presidente del PP incidía en la inestabilidad del Ejecutivo y, entrando al trapo, sentenciaba: "La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está gobernando Gaza es el Gobierno de Israel, no el pueblo de Israel, al que usted ha condenado". Sobre la carnicería islamista del 7 de octubre y los rehenes israelíes, no pronunció palabra. A la vez, recordaba que Hamás "es una organización terrorista" que ha felicitado a Sánchez: "Es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar". Estuvo bien cuando dijo que "por seguir en el poder, todo el mundo sabe que pactaría con el señor Netanyahu". El yerno de Sabiniano no lo negó.

Ester Muñoz, a María Jesús Montero: "Los jóvenes quieren oportunidades y miran a la derecha, y ustedes se asustan". La portavoz parlamentaria del PP no aclaró a qué derecha se refería, sabedora de que, según las últimas encuestas electorales, los jóvenes miran a la derecha que no tiene su sede en Génova, 13. La viseprecidenta, erre que erre con Gaza, vertió vinagre sobre la herida del miedo que "tiene el PP, y, especialmente, el señor Feijóo, a no llegar vivo al final de la legislatura". No sé si para tanto, pero algo hay, en efecto. Elías Bendodo: "¿Con qué cara van a mirar a las mujeres españolas: con la de Ábalos, la del Tito Berni o la de la Sauna Adán?". La también ministra de Hacienda: "Lo dice el PP, que tienen a mis dos predecesores previos (sic) investigaos en la cárcel". Hale, a ver quién se atreve a analizar semejante frase.

Miguel Tellado: "¿Se delinque a ratos en el Palacio de la Moncloa, como ha reconocido la señora Begoña Gómez?". Bolaños, impertérrito: "¿No se conmueven ustedes ni un poquito con las imágenes de miles de niños asesinados por los genocidas de Israel?". El secretario general de los populares, clavándola: "Con su respuesta ha reconocido usted por qué necesitan el asunto de Gaza". En su réplica, el ministro de Justicia le definió como "un activo electoral": "Si quien le escucha, le da algo de credibilidad, votará a Vox; si sabe que lo que dice son patrañas, votará al PSOE".

Cayetana Álvarez de Toledo, cortita y al pie: "¿Qué entiende por convivencia?". El ministro, como es habitual, con bilis y cicuta: "No faltarse el respeto, no mirar por encima del hombro a nadie con independencia de su origen, su cuna o su linaje". La portavoz adjunta calcó lo que declaró en la entrevista concedida a Es la mañana de Federico el pasado jueves: "Yo a usted no le odio; usted a mí, sí. (…) Odia por identidad, como un totalitario. No debate: demoniza". Tras espetarle que no le importan "los niños gazatíes, los usa como escudos electorales", volvió a algo que ya le escuchamos en esRadio: "Los españoles no nos odiamos como odian a España sus socios ni como ustedes nos odian a nosotros. Somos los hijos y los padres de la paz civil". La bancada popular le dio el aplauso de la jornada…

...y Bolaños dejó a la niña de El Exorcista a la altura de un monaguillo del padre Ángel: que si le gustaría vivir en el franquismo; que si "es la referencia principal de lo peor del PP del pasado, de lo peor del PP del presente y, si Feijóo no lo remedia, de lo peor del PP del futuro", etcétera. En plena ebullición, el ministro se refirió a la citada entrevista que Federico Jiménez Losantos le hizo a Álvarez de Toledo en esRadio, pero, de nuevo, sin concretar, tirando la piedra pero escondiendo la mano, no sea que la cosa se le complique judicialmente: "Sale a su rescate el sindicato del bulo, todos sus viejos amigos de las patrañas del 11M, todos los que atribuían el 11M a ETA, al CNI, al Gobierno Zapatero, los pseudomedios, pseudoanalistas, pseudoperiodistas, salen todos salen a su rescate para demostrar la degeneración absoluta de la ultraderecha".

¿Se refería Bolaños a otros compañeros? Tal y como podemos comprobar en la cuenta de X de Álvarez de Toledo, desde la anterior sesión de control, sólo ha subido dos entrevistas: la de Federico en esRadio y otra de Matías del Río en la revista chilena El Dinamo. Verás tú que también nos enemistamos con Chile…

