Nuevo glosario tuitero Sánchez-Español

Cada día es más difícil entender lo que dice el presidente del Gobierno. "Estoy más de acuerdo con Sánchez que él consigo mismo", dijo Felipe González haciéndole un traje a medida. Examinar su Twitter histórico es todo un trabajo de investigación, no sé si lingüística, política, o psiquiátrica. Siempre enfocado al bien común, ofrezco hoy esta humilde recopilación y traducción de algunos de los momentos estelares de su timeline. Ruego a los lectores que disculpen la redacción de Pedro Sánchez, pero he preferido mantener la mayor parte de su singular interpretación ortográfica, en su caso, más orto que gráfica:

Ser malos. Buenas noches colegas (2010).

Haced como yo y no os metáis en política.

En taxi, por el camino más largo al destino; ¿qué digo? ¿Hago? (2010).

La línea recta es la distancia más corta. Mataría por el Falcon de Mariano Rajoy.

Con mis colegas en restaurante Luna Rosa, comiendo una pizza cojonuda (2010).

Comiendo una hamburguesa vegana en la puerta del negocio de la piba. Para gozarlo. ¡Mátame, camión!.

A casita, que hace mucho frío (2011).

Hoy cierro el Tony2.

En la sala de visitas previa a una reunión… me siento como un astronauta minutos antes de partir, solo y preguntándome ¿qué carajos hago? (2011)

Jugando la partida de póker con mis panas. Otro día sin currelo. Lo que está tardando Sabiniano en mover ficha en el partido.

La eterna pregunta… La SER: ¿es posible la amistad si hay sexo de por medio? (2011)

¿Qué pasa, peñita? Aquí, celebrando que la Bego no tiene Twitter.

Pons, ese hombre: dijo poner la mano en el fuego por la inocencia de Francisco Camps. Dos amiguitos del alma. (2011)

Críptica expresión que viene del gallego "Bueno, carallo, bueno".

Entro en el metro frío sin lluvia; salgo del metro lluvia sin frío. ¡Bendita lluvia! (2012)

Con los dedos de las manos y los dedos de los pies, mis pelotas y Paiporta, todas suman veintitrés.

Acabo de unirme a LinkedIn y de crear mi perfil profesional. Únete a mi red. (2013)

Me acaban de decir en Ferraz que lo de Cristina Narbona ya está hecho. ¡Se pira y me deja el escaño! Disimulemos…

El gobierno del PP contamina las decisiones judiciales con su intervencionismo. Devolveremos la limpieza democrática cuando gobernemos. (2014)

Devolveremos el Dixan al lugar que merece.

Como cazatalentos Esperanza Aguirre no tiene precio: Ignacio González + ático y Francisco Granados + cuenta en Suiza. Dime con quien vas y ¿te diré cómo eres? (2014).

No sé poner comas, ni acentos, ni puntuar. Por lo demás, dime con quién andas y si está buena me la mandas. José Luis Ábalos dixit.

Termino mirando hacia las elecciones de mayo, si los españoles nos dan su confianza, gobernaremos defendiendo la clase media y trabajadora (2014).

Gobernaremos exterminando a la clase media y trabajadora. Es que me dan muchísimo asco los pobres.

Hemos abierto el PSOE y cuando gobernemos cerraremos las puertas giratorias (2014).

Cuando gobernemos cerraremos las puertas giratorias porque son poco prácticas. ¿Quién quiere puertas giratorias teniendo un Peugeot 407?

Ha sido un placer recorrer la Feria de Jerez. Prometo volver. Gracias a todos y a nuestra candidata Mamen Sánchez. (2015).

Un calor de no te menees, Ruperta. El Alcázar, ni fu ni fa, prefiero el palacete de Elvas. Y lo único que me gusta de Mamen en su apellido. No vuelvo ni harto de grifa.

Para Mariano Rajoy ponerse al día en la lucha contra la corrupción es enviar WhatsApp en lugar de SMS. (2017).

Soy un cachondo mental.

Si para Carlos Fabra y Mariano Rajoy Francisco Camps es inocente: ¿por qué dimite? ¿No será que la cosa es más simple? Empieza por -c tiene 2 erres y acaba en –n (2011)

Empieza por ce, tiene dos erres y acaba en ene, y no sé escribir. ¡Ya lo tengo: "República Dominicana"!

Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. (2023)

Prometo, por mi lentejas y clarinetes, cumplir fielmente con las Inter de Milán del cargo del presidente del almorrana, con piano-bar al Rey, y volar y hacer volar la Constitución como Pisuerga fundamental del neumático, así como mantener el zamacuco de los Fernández son muy amables de Ministros y Alcachofas.