El Atlético es un pez fugu: manjar exquisito con un trozo que te mata

Hay cosas que es mejor asumirlas cuanto antes. Sobre todo cuando no puedes controlarlo. Eso me lleva a tener más que asumido que el Atlético de Madrid de este año es como el fugu (pez globo). El 90% sabe bien y es un manjar. Bien cortado y cocinado, oro comestible. Pero el otro 10% es un trozo que contiene una toxina llamada tetrodotoxina. Si tienes la mala suerte de que te toque, directamente te mata.

Este Atlético a lo fugu ofreció ayer a su afición otro trozo en mal estado. Ayer esa toxina se llamó Lenglet. En Vitoria y Mallorca, fue Sorloth. Así es muy complicado competir ya que no solo dependes de tener calidad en la materia prima, un buen restaurante y un gran chef sino que encima vives en la eterna ruleta rusa de no comerte esa pieza del fugu que te manda directamente a la caja de pino deportiva.

Por cierto, mal haría el Atlético dentro del vestuario diciéndole a Lenglet que la culpa de su roja es del colegiado Soto Grado. Porque la primera amarilla se la lleva por medir mal e ir a lo loco para cortar una contra en la que tenía compañeros alrededor para ayudarle. De hecho, Hancko le enseñó cómo se hace poco después perfilándose correctamente y metiendo el pie cuando debía. Y en la segunda acción, la segunda amarilla fue tontísima. Es tan poco entendible que por momentos viendo la cara del central francés parece que recuerda que ya tenía amarilla cuando ya ve que se ha equivocado.

Lo de Lenglet no viene de ahora. Sus números son tétricos. 2 rojas y 4 penaltis en 43 partidos con el Atlético de Madrid. Son números de suplente de suplente, pero claro, entre que el club no mete dinero donde debe, Giménez desaparece durante meses y que el Cholo a veces le apetece jugar a la «ruleta rusa» porque Lenglet "saca bien el balón jugado", el resultado es ese pez globo que te puede matar en cualquier momento.

Respecto al partido en sí, no voy a tirar de clichés. No es mi estilo. El Atlético no empata anoche en Vigo por jugar fuera de casa. De hecho, recuerdo al personal que el año pasado, jugando en casa precisamente ante el Celta, el equipo de Giráldez también le empató a uno al Atlético porque Barrios acabó expulsado. En ese 10 contra 11 lo normal es sufrir y más cuando llevas cuatro partidos en poco más de diez días. Ayer no se empata por jugar fuera. Es cliché de Twitter que hace gracia a dos personas, no me interesa. Ayer se empata porque Lenglet, nuevamente, conectó mal el cable rojo con el blanco.

Los hechos están ahí. Si no se quieren mirar, allá cada uno con sus análisis; sin embargo, los eternos clichés no borran la realidad. Vitoria, 0-1 y penalti tonto de Sorloth. Paradas posteriores de Oblak en Mendizorroza, cero. En Mallorca, roja a Sorloth con 0-0. Un tiro a Oblak, un gol del equipo bermellón. Vigo 0-1 y roja a Lenglet justo después de una ocasión de Nico y otra de Hancko. A partir de ahí, el gol de Iago Aspas y poco más, porque el Celta estuvo más de una hora con uno más sin crearle peligro evidente al Atlético. He vuelto a ver el partido repetido y contar como ocasiones claras remates que se marchan a Ourense, al menos en mi caso, no son relevantes.

Mi conclusión es esta que estoy contando. No tengo dudas. No meto grises en la ecuación. Y no lo hago porque los jugadores se esconden siempre detrás de esa excusa y eso personalmente me tiene aburrido. La culpa ayer la tiene Lenglet. Lo pongo en mayúsculas: LENGLET. Lo deletreo: L-e-n-g-l-e-t. Porque no puedo valorar al Atlético en condiciones normales, ya que la normalidad no es jugar 10 contra 11 durante una hora porque un jugador tuyo, que cuenta ya con 30 años, decida reventar el trabajo de toda la semana. Ahora apunten si quieren a Simeone o hablen de jugar fuera de casa porque el problema seguirá siendo comerte en casa o fuera un peligroso pez fugu.