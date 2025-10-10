La página 28 del Informe de la UCO y el trilero de Sánchez

"Sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista…y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del Informe, y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas". El presidente Sánchez contestaba así a Feijóo en la sesión de control -así llaman al pitorreo que Armengol permite todos los miércoles-. Después de esa afirmación, unas coces y un poco de recochineo para desahogo del rebaño socialista. Pero ¿qué pone la UCO en la '28' para que Sánchez esté tan ufano? ¿O es que nos quiere liar? No les hago spoiler.

El Informe 157/2025 de la Unidad Central Operativa "tiene como finalidad informar sobre la situación económico-patrimonial de José Luis Ábalos". Nada más. Obedece a un mandato -4 de febrero de 2025- del juez Leopoldo Puente, el magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No se investiga, porque el juez no lo ha ordenado, aunque, que yo sepa, ninguna financiación irregular del PSOE. Esto sirve tanto para los que la niegan, como para aquellos que se afanan en demostrarla. La UCO documenta lo que le pide el juez y lo hace con un nivel de detalle abrumador.

En las páginas anteriores a la mencionada por el presidente del Gobierno en sede parlamentaria, la UCO analiza los ingresos de Ábalos según los datos proporcionados por la Agencia Tributaria, el Congreso de los Diputados, el PSOE y los bancos donde este señor tiene cuenta corriente... en España. En la citada página 28 -que tiene cuatro párrafos y dos notas al pie- se describe una práctica habitual en lo que a las retribuciones de los diputados se refiere.

Una práctica común en la mayoría de grupos parlamentarios. Consiste en que el partido recibe la retribución mensual íntegra de todos los diputados y una vez descontado "el impuesto revolucionario", ingresa en la cuenta de cada uno de ellos la cantidad resultante. La UCO escribe en el segundo párrafo: "se constata que, durante la pertenencia de Ábalos al Grupo Parlamentario Socialista, la retribución parlamentaria se ingresaba en cuentas titularidad del PSOE" y añade en el tercero: "procediéndose a extraer una parte de estos abonos en concepto de donación -el impuesto revolucionario- al partido, ingresándose al parlamentario el importe restante". Más adelante -en la página 50- la UCO confirma el cese de esta práctica: "A partir de marzo de 2024, fecha en la que cesa su pertenencia a dicho grupo, las percepciones salariales comienzan a ingresarse directamente en sus cuentas personales".

Pero el presidente ha afirmado que en la '28' se desmiente una supuesta financiación irregular. Solo queda un párrafo, cinco líneas que dejan de nuevo a Sánchez como un trilero. La UCO se limita a constatar que la suma de las cantidades es correcta. Les pongo un ejemplo: si los ingresos totales del diputado Ábalos son 100.000 y el PSOE le detrae 10.000 en concepto de donación, Ábalos habrá tenido un ingreso en su cuenta corriente de 90.000 y en Hacienda aparecerán los 100.000. Cito literal: "la suma de las cantidades declaradas como donaciones, junto con los ingresos netos percibidos dimanantes de la cuenta vinculada al PSOE -la cuenta donde el Congreso ingresa las retribuciones del diputado- coincide con los declarados a la AEAT...". ¡Faltaría más que no coincidiesen! ¿Y qué tendrá que ver esto con la financiación irregular del PSOE? Normal que un trilero intente confundir. Además, Feijóo no puede contestar. Lo sorprendente es que el pasado miércoles, un tertuliano afirmase que este era un procedimiento para lavar dinero por el PSOE. Tengo la duda de si miente como Sánchez o tiene déficit de comprensión lectora.

Pedro Sánchez ha puesto un cebo y muchos están empeñados en tragarse el anzuelo. Desde la página 98 a la 118, la UCO detalla los "Fondos en efectivo (para Ábalos) procedentes del PSOE". Fíjense en el número de la página: la 98. Sánchez, que está como las maracas de Machín, se confunde y en el Parlamento dice la 28. Pero el resultado es el mismo: la UCO ni afirma ni desmiente ningún tipo de financiación irregular. Lo que hace es machacar con datos: "De acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo... los pagos realizados por caja, por un importe total de 19.638,97€". Es decir, unos 4.000€ por año, de los cuales la mayor parte están documentados. Convendrán que no parece una cantidad muy vistosa para una red de blanqueo.

El sobre con el membrete del PSOE y la anotación de 826,76€ que una empleada de Ferraz le da al secretario de Organización, seguramente por gastos justificados, queda muy aparente en una noticia, pero es irrelevante. Es más, da pie a que el 'loro park' organice la contra, monte el alboroto. "La Guardia Civil dice que no hay financiación irregular".

Lo que hace la Guardia Civil, además de reproducir fotos de sobres, es detallar a su señoría el origen de unos ingresos de Ábalos y Koldo no justificados. "Entre los años 2018 (en junio se nombra a Ábalos ministro de Fomento) y 2020, ambos (se refieren a Koldo) incrementan de manera significativa sus ingresos en efectivo en sus cuentas. Es 2020 el año en que los dos investigados alcanzan la cota máxima de imposiciones en efectivo". Este año se ingresaron 207.955,16€ en las cuentas relacionadas con Koldo y su hermano Joseba, concluye la UCO.

Que no nos despiste Sánchez. Sus cuates Ábalos, Cerdán y Koldo no necesitaban dinero en B del PSOE. La hipótesis razonable es que los dos primeros contribuyeran -seguramente junto con otros- a financiar en B al partido. Pero esto hay que demostrarlo con indicios o evidencias, no con titulares.

La UCO afirma -página 54- que existen unos "patrones que inducen a considerar la existencia de una fuente de ingresos no declarada -efectivo-" para Ábalos y añade que, según lo indicado en el informe 96/2025 de 5 de junio de 2025, se puede colegir que los abonos (a Koldo, Ábalos y Santos) habrían ascendido a 550.000€, más el pago de 70.000€...". La UCO, reitero, no está señalando a una supuesta contabilidad B del PSOE, está fijando el tiro en los que han podido alimentar esa contabilidad. Además de, supuestamente, llevarse su parte. Como hacía Bárcenas.

Esto es a lo que debería responder el presidente Sánchez cuando comparezca ante la Comisión contra la corrupción socialista en el Senado. Si era totalmente ajeno a las andanzas financieras de sus dos secretarios de Organización. Si nunca le preguntó a Ábalos: "¿De dónde saca pa'tanto como destaca?" ¡Suerte, Pedro!