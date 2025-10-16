Air Europa, de Ábalos a Begoña

Los asuntos de corrupción socialistas son tan variados, barrocos y enrevesados que complican sobremanera tanto la investigación de los casos como la instrucción de las causas. Sin embargo, no hay más que tirar un poco del hilo para comprobar que todo empieza y acaba en Pedro Sánchez y que en el cuadro general tiene un notorio protagonismo su esposa, Begoña Sánchez.

De las últimas diligencias judiciales se infiere que el Tribunal Supremo cree probado que la trama corrupta le pagó la casa de Villaparra en Marbella a José Luis Ábalos en recompensa por sus gestiones para el rescate de la aerolínea Air Europa. Un dato más que avala las conexiones entre unos negocios y otros, entre las actividades de la falsa catedrática y el núcleo duro político de Sánchez, popularmente "la banda del Peugeot".

El juez Juan Carlos Peinado, que analiza los negocios de Begoña Gómez al calor de su condición de mujer del presidente, sigue esperando que se le autorice a investigar en profundidad la ayuda de 475 millones concedida a la aerolínea, asunto en el que la señora Gómez figura en todos los extremos, episodios y peripecias del rescate. La acumulación de pruebas e indicios resulta apabullante y contrasta con las dificultades que encuentra Peinado para poder abordar el asunto sin restricciones.

En el rescate de Air Europa confluyen tal cantidad de elementos escandalosos, ilegales, irregulares, inmorales e indecentes que ya sería hora de permitir al juez Peinado que recopile las piezas y complete el rompecabezas de la corrupción sanchista, tan extendida y masiva que va de las audiencias provinciales hasta el Tribunal Supremo pasando por la Audiencia Nacional. Las prácticas corruptas son tantas y de tanta envergadura que no sería descabellado establecer otra instancia judicial solo para atender esos casos.

Lo que investigadores y magistrados abordan en torno a Sánchez, su esposa, su hermano, sus secretarios de organización, sus altos cargos y algunos de sus ministros es tan vasto como evidente, un sistema de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, prevaricación, malversación, suplantación, simulación, cobro de comisiones, financiación ilegal y cuantos delitos estén relacionados con la corrupción en todas sus manifestaciones, de las más obscenas a las más asépticas en apariencia.

Los asombrosos signos de sumisión a la dictadura venezolana, las delirantes andanzas de Zapatero entre los chinos y el golpista Puigdemont, la esperpéntica y delictiva política exterior de Sánchez, las tramas, los sobres, las lechugas y las chistorras forman parte del contexto de una democracia en riesgo extremo.