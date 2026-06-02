El enchufe del "hermanísimo" de Sánchez, al descubierto

Aun cuando la Audiencia Provincial de Badajoz haya decidido exonerar al hermano del presidente del Gobierno del delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar que está prescrito, la nueva jornada del juicio oral que se ha celebrado este martes ofrece pocas dudas respecto a su presunta comisión de los dos delitos por los que está siendo juzgado como son el de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Y es que, según se ha desvelado ante el Tribunal y según consta en documentos conseguidos por la UCO en los registros de los correos electrónicos corporativos efectuados en la Diputación de Badajoz, las notas del concurso para la obtención de la plaza de coordinador de las actividades musicales de los conservatorios de la Diputación de Badajoz sufrieron al menos dos modificaciones y nunca fueron entregadas a los 11 aspirantes a la prueba.

En la primera acta, se suspendió a todos los candidatos salvo a David Sánchez. En la segunda, y una vez que Podemos había denunciado los hechos de forma pública, se elaboró otra acta, donde se consideraba aptos a seis candidatos, y de ellos ganador al hermano de Pedro Sánchez. Se sospecha que el cambio de este documento se ocultó para dar la apariencia de legalidad en la prueba. Lo que hicieron fue presentar otra acta en una fecha posterior en la que aparecían seis de los trece candidatos que habían pasado un primer corte.

En este mismo sentido, la declaración de la testigo Cristina de Frutos -directora de orquesta y una de las 11 aspirantes al puesto- ha puesto en jaque a los acusados al denunciar "la desigualdad de oportunidades" -como había hecho en el periodo de instrucción ante la juez Beatriz Biedma- en dos cuestiones clave: la primera es que el tribunal que les examinó no le hizo a ella ninguna pregunta en la entrevista personal, un tema fundamental, porque en la puntuación que otorgó el puesto a David Sánchez se justificó su máxima nota porque causó muy buena impresión en la misma. Sin embargo, y a pesar de la propia insistencia al jurado, a Cristina de Frutos, como ha ratificado hoy ante la Sala, no se le preguntó en ningún momento tras exponer su proyecto.

De forma paralela, en la propia puntuación, la directora de orquesta recibió un cero en conocimiento de idiomas y otro en experiencia profesional en el ámbito de desarrollo cultural. Sin embargo, ella ha expuesto en la Audiencia que cuenta con el nivel B1 en inglés y que conocía el portugués porque había estudiado en ese país la carrera de dirección de orquesta. No obstante, no fue baremada en este apartado como tampoco en el de la experiencia pese a que ya había sido responsable de dos orquestas -entre ellas la Orquesta Joven de Badajoz- y se dedicaba de forma profesional a ofrecer conciertos didácticos para instituciones de Extremadura.

Para colmo, la testigo y aspirante ha manifestado que "dos o tres días antes" de la prueba, el director del Conservatorio de Plasencia le escribió por WhatsApp y le advirtió "que ya sabía para quién era el puesto, para el hermano de Pedro Sánchez".

Así las cosas, ya podrán los representantes del Gobierno seguir atacando a los tribunales de justicia y haciendo oídos sordos al CGPJ, que acaba de emitir una declaración institucional quejándose de los ataques a la Justicia de los responsables de "altas instituciones del Estado". Y es que, con estos ataques, el Gobierno y el PSOE no sólo "erosionan la confianza ciudadana en el Estado de Derecho", como dice el órgano de gobierno de los jueces, sino que dejan en evidencia sus pulsiones totalitarias y su empecinamiento en no asumir responsabilidad política alguna ante tanto escándalo de corrupción y en no convocar elecciones anticipadas pase lo que pase en los tribunales de justicia.