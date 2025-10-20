Res Hispánica y el Foro Liberal

​El tercer encuentro del canal de YouTube Res Hispánica, patrocinado por el Foro Liberal de la Asociación Estudios de Axiología, será inolvidable por el lugar donde se desarrolló, el Monasterio de la Rábida, y por la calidad de todas las intervenciones. Tiempo habrá de comentar las portentosas conferencias de Fernando Cuadri y Tomás Prieto de la Cal, quizá los dos ganaderos más inteligentes de reses bravas, o sea de toros, de España. Mostraron con poética sensibilidad que el toro es un patrimonio de la humana inteligencia contra los designios de la naturaleza. Sin toro de lidia el mundo hispánico baja de nivel. Los otros temas que se trataron fueron la hispanidad hoy, democracia y terrorismo, la crítica a la sinrazón woke y las humanidades en el mundo hispánico.

​Los asuntos se las traen. Empecemos por el final. La intervención de Rubén Franco, un joven profesor de Filosofía, doctorado con una tesis sobre la obra de Julián Marías y España, cerró las jornadas haciendo unas inteligentes anotaciones a distintas cuestiones tratadas, y apuntó otras que deberían haber sido tratadas con más rigor, por ejemplo, la noción de Hispanchidad, de Ignacio Gracia Noriega (que hubiera cumplido 80 años este 2025), de la película Un fantasma en la batalla de Agustín Díaz Yanes sobre una infiltrada en ETA, de la fiesta gastronómica de El Desarme ovetense, de la leyenda negra del colectivo "Futuro Vegetal" que ha vandalizado el cuadro Homenaje a Colón (1892), de la taurofilia de Fernando Sánchez Dragó, del yihadismo islámico, etcétera. La penúltima ponencia corrió a cargo de Ángel Nuño, doctorado con una tesis sobre Albert Camus en el cine de Kieślowski, quien resaltó el vínculo que existe entre literatura y filosofía; entre la literatura y la filosofía hispánica. Presentó una serie de textos que pueden, sin duda, ayudarnos a afrontar los debates actuales en torno a las nuevas tecnologías. Propuso un itinerario, un breve recorrido por la obra de autores como Ramón Gómez de la Serna, Octavio Paz, Unamuno, Antonio Machado, César Vallejo y el propio Cervantes. Recordó la literaria distopía Mecanópolis, de Unamuno, así como la célebre "máquina de trovar" de la que habló Machado a través de Juan de Mairena, así como el pasaje de la Segunda Parte del Quijote en el que se desvela el secreto de la cabeza de bronce que responde todas las preguntas. He ahí una alternativa literaria a las perversidades de la Inteligencia Artificial.

​La sinrazón woke fue vapuleada con los rigurosos argumentos de Gabriel Albiac, José Sánchez Tortosa y Fernando Muñoz. Albiac utilizó como clave de su intervención el título de su última obra. El eclipse del padre parte de una intuición de Albert Camus que es recogida como exergo del libro: "Nombrar mal las cosas es añadir desdicha al mundo". Y busca confrontarse con la red de necedades que han venido nucleando la doctrina de un wokismo asentado sobre la primacía de la voluntad sobre el ser. A partir de la concepción del hombre como animal simbólico, desmenuzó la red de "narraciones" (esto es, de mitos) que pretende sustituir la realidad –material como simbólica– por exhibiciones de voluntarismo tras las cuales no hay más que verborrea e impostura. La relectura de los clásicos griegos –Homero, prolongado por los grandes trágicos– ha sido la guía para entender la nulidad que subyace a la pretensión de definir a la medida sexos y atribuciones genitales. Y la necesidad de que volvamos a pensar en serio la red determinativa que construye a los sujetos humanos. Y a entender que en ese conocimiento se juega nuestra capacidad de ser libre.

​José Sánchez Tortosa, en la línea de Gabriel, presentó su libro Máscaras vacías como un análisis de las mitologías identitarias que deliran en el manicomio digital. En este marasmo de egos inflados y enmascarados, los lazos cívicos y las bases de la racionalidad común son dinamitadas por los grumos masificados que ocupan el lugar abandonado por la razón común y las instituciones. La crisis de soberanía de las naciones políticas en el fragor identitario postmoderno y una suerte de mutación antropológica (tecnológica, social, generacional...) genera nuevas subjetividades narcisistas condenadas a la soledad y la servidumbre voluntaria.

​Fernando Muñoz Martínez cerró el debate contra "la cosa woke", naturalmente, valiéndose de su último libro Salir de sí. Su ponencia fue todo un alegato contra el liberalismo sin suelo comunitario. Sí, fue una demostración tan comunitarista como católica sobre el liberalismo desarraigado. La tesis es sencilla de retener: el liberalismo desarraigado produce idiotez. Solo un liberalismo antropológicamente centrado puede tener sentido. Políticamente liberal, económicamente revolucionario y antropológicamente conservador, dice Chesterton, Fernando Muñoz diría antropológicamente reaccionario.

​El escritor Alfredo Arias presentó la primera mesa del Encuentro, Hispanidad hoy, destacando el presente continuo de la civilización hispánica, con tres ejemplos, desde las más remotas referencias hasta el protagonismo de Hispanoamérica en el día de hoy. Irene Gálvez disertó sobre la experiencia histórica y acervo cultural de la Hispanidad que nos ayuda a comprender la importancia de las palabras. Nuestra lengua mestiza y viva tiene que salir al foro del debate de las culturas universales, libre del peso de la Leyenda Negra. La Hispanidad aporta esperanza y coherencia porque no niega la realidad de la naturaleza humana. Las palabras, su significado y mensaje son importantes. El potencial del lenguaje cinematográfico es vital para construir la épica que necesitamos difundir. Se reveló Irene contra el confusionismo: "No se puede confundir Globalización con globalismo. Humanización con humanitarismo. Buenismo pervierte la bondad. Progresismo no es progreso. Sin educación y cultura no hay libertad, justicia ni progreso. A pie de calle, en la atención al público, por ejemplo en los mostradores de la Sanidad Pública, se evidencia el embrutecimiento de la sociedad. Una patología que no deja de aumentar: ansiedad."

​José Manuel Cruz cerró esta mesa sobre la hispanidad mostrando algunas contradicciones ante "la ansiedad Hispanidad". Según Cruz, para intentar discernir el futuro de la Hispanidad, deberíamos dejar a un lado los elementos meramente coyunturales y atender a las tendencias de fondo. Por un lado, están la debilidad económica crónica de la Hispanidad y, por otro, el avance de 4 distopías: 1. El aumento del poder del Estado, tal como explicaba CAMINO DE SERVIDUMBRE de Hayek. 2. El aumento del poder de las grandes corporaciones, tal como anunciaba EL NUEVO ESTADO INDUSTRIAL de Galbraith. 3. El avance del ser humano masa como anunciaba Ortega y Gasset. 4. El fin de los libros según FAHRENHEIT 451. La conjunción de todos estos elementos supone la amenaza de dilución de la Hispanidad y la única solución es que proliferen iniciativas como Res Hispánica que contrarresten este estado de cosas.

​Democracia y terrorismo fue el título de otra mesa de debate en la que intervinieron Antonio Urdiales, Ignacio Gómez de Liaño, Iñaki Ezkerra y Carlos Rodríguez Estacio. Urdiales es el abogado impulsor del caso GHALI-FRENTE POLISARIO en el Juzgado de Instrucción n.º 7 de Zaragoza en el año 2021. Urdiales ha propuesto a los congresistas de EE. UU.: WILSON y PANETTA la aprobación del proyecto de LEY DE DESIGNACIÓN DE TERRORISTAS DEL FRENTE POLISARIO 119 CONGRESO 2025-2026. Ha pedido al Congreso de los EE. UU. con remisión de 5000 folios de las causas seguidas en la Audiencia Nacional contra GHALI y 26 terroristas del Frente Polisario que se investigue al actual Gobierno y al presidido por Rodríguez Zapatero por colaboración con la organización terrorista Frente Polisario y en especial con su jefe y secretario general el español GALI MOHAMED ABDELYELIL alias BRAHIM GHALI, responsable de la muerte de numerosos españoles (pescadores canarios y trabajadores de FOS BUCRAA, durante la guerra con Marruecos entre 1978 y 1988).

​Ignacio Gómez de Liaño trató con especial tino la vinculación del terrorismo y la tiranía con la estética; sí, se debe a la vinculación del terrorismo y la tiranía con el espectáculo, con el manejo de la emotividad. Se trata de una estética degradada que prefiere ignorar la importancia que tiene el correcto uso de lo racional y la excelencia ética en la creación y el sostenimiento de una democracia genuina.

​El escritor Iñaki Ezkerra señaló el origen de la inhibición y la tolerancia del Estado de Derecho democrático frente al terrorismo en "la culpa franquista". El mundo de ETA y el nacionalismo presentaron como una lacra el hecho de que la transición no fuera una ruptura técnica con la dictadura, sino una operación de los reformistas del interior del régimen. Ese hecho admirable y excepcional evitó el derramamiento de sangre y el paso traumático a la España de las libertades. Pero sirvió al mundo nacionalista para hablar de "continuismo dictatorial" pese a que se beneficiaron de este plenamente. De este modo consiguieron convertir un triunfo español en una derrota. Los españoles hemos sido especialistas en ese arte. Ojalá la Venezuela de Maduro tuviera un Suárez y Fernández Miranda que hiciesen evolucionar la dictadura hacia la democracia. No tendrán esa suerte.

​Carlos Rodríguez Estacio, tomando como base su libro La tribu caníbal, concluyó con olfato filosófico que España posee una peculiaridad entre los países occidentales: el terrorismo ha condicionado aspectos esenciales de su desarrollo. Hoy día la violencia organizada con fines políticos sigue existiendo, pero actúa de manera distinta (y puede nombrarse como posterrorismo): a través del uso sistemático de las emociones colectivas, de leyes arbitrarias y subjetivas, etc., que permiten un control social por el miedo de claro signo totalitario.

​En fin, amigos, sigan las intervenciones de este Encuentro en el canal de Youtube Res Hispánica.