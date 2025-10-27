La lección de Milei: otra política es posible

​Escribo en Madrid el domingo por la mañana, antes de que se abran los colegios electorales en Argentina. Pronto se cumplirán dos años de la llegada de Milei a la presidencia de la Argentina. Sólo un obtuso se atrevería a negar lo evidente: Milei, junto a Donald Trump, ha transformado la manera de hacer política. Milei y Trump son referencias mundiales. Son verdaderos jefes de Estado. Milei ha mostrado miles de cosas a los argentinos y al mundo, pero hay una que nadie pasará por alto: también él ha descubierto en estos dos años el poderío de la Política. Otra política es posible. Él es el ejemplo. Se ha convertido en un extraordinario político. Un hombre de Estado. Milei ya no es un milagro. Llegó de milagro, pero hoy es una realidad, una muestra extraordinaria, para transformar a toda Iberoamérica.

​Digo todo eso porque, independientemente de las elecciones del domingo en Argentina, Milei abrirá el lunes una nueva etapa en la forma de hacer y entender la política, de relacionarse y entender a sus adversarios. Pase lo que pase, sí, Milei tendrá que poner a prueba su capacidad política. Todo lo aprendido, las experiencias políticas acumuladas durante estos dos años, serán decisivas para el futuro de ese gran país. Sin embargo, hay gente muy escéptica que da ya por perdida la guerra de Milei, más aún consideran que es un fracaso la manera en que ha planteado la campaña electoral. Falso.

​El gobierno de Milei ha planteado la campaña electoral de las elecciones de medio mandato -se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado- "a vida o muerte". O gana Milei o vuelve el terrible Peronismo. Está bien planteado el asunto: la elección de medio mandato fue vista, en efecto, como un plebiscito a favor de Milei o un retroceso al salvajismo Kirchnerista. Bien pensado. Fuerte ha sido la apuesta. Me parece muy acertada, porque en los dos casos gana la Política. Sí, mantendré mi juicio tanto si gana como si pierde. Me explico. Si gana La Libertad Avanza, Milei tendrá que abrirse a nuevos sectores de la sociedad que hasta ahora le habían sido renuentes, remisos o, sencillamente, contrarios a su clave económica: reducción de gasto público y bajada de la inflación, así como menos impuestos a los más débiles. La reducción del Estado burocrático al mínimo y la potenciación de la libertad, empezando por la de empresa, al máximo son los principales caballos de batalla de Milei. Es obvio que es imposible desmontar en menos de dos años esa maraña estatalista, infinitamente más compleja que el castillo de Kafka; mucho se ha conseguido, pero aún hay mucho por alcanzar, pero eso no se conseguirá sin integrar en su política a algunos de sus adversarios.

​En otras palabras, si ganara Milei esta elección de medio mandato, en mi opinión, podría correr el mismo riesgo que tuvo Macri: "Morir de éxito" y excluir a sectores importantes del Estado y la Sociedad argentina. El riesgo de dogmatismo, o sea de "talibanización" de una opción política, en este caso la "liberal", siempre está presente. Si gana la elección, pues, y se cierra a hablar con los otros, haría mal, muy mal, porque la lucha entonces sí sería a vida o muerte, o él o nosotros; no habría posibilidad de pactos entre Mercado y Estado, entre la política del Ejecutivo Nacional y las Provincias…Y, ay, o mejor, nada de ayes quejumbrosos: si pierde las elecciones La Libertad Avanza, nada descartable, entonces Milei sólo tiene dos salidas: o "talibanización" total y absoluta de La Libertad Avanza o apertura a otras opciones políticas cercanas a Milei.

​La cosa está abierta. Nadie pregunte por dónde tirará Milei. Es obvio. Un hombre tan inteligente como él, y con lo aprendido en estos dos años, hará lo que espera cualquier hombre libre: Política. Otra política no sólo es posible sino que ya es real; por eso, precisamente, Milei ha planteado la campaña del domingo al todo o nada.

