Ángel Víctor y la nueva moral sexual del PSOE

Anda todo ufano el ministro Ángel Víctor Torres porque el informe de la Guardia Civil sobre sus andanzas como presunto tráfico de influencias no contiene intercambios de mensajes sobre "mujeres explotadas sexualmente". El ministro y expresidente de Canarias es un hombre nuevo, el nuevo hombre socialista, nada que ver con ese Ábalos de bragueta abierta, feminista a fuer de socialista que vivía en permanente contradicción. En el frenesí de los bonobos.

Ángel Víctor respira aliviado. Sigue siendo ministro a pesar de que en el intercambio de mensajes con Koldo hay material que le relaciona con una interesante colección de delitos, empezando por el de tráfico de influencias, cuya perpetración no requiere ni las mordidas y comisiones que se jacta de no haber cobrado por ejercer el papel de recaudador de la trama en el caso de las mascarillas.

Este ministro puede ser el Mazón de Sánchez, una especie de semoviente que se delata por pasiva. En el documento hay de todo, pero no putas, luego Ángel Víctor se considera inocente y se va a querellar contra quien haya dicho que iba de putas. El delirio es del tal calibre que Pedro Sánchez no encuentra motivos para fulminar al ministro.

Sobre nuestro hombre para agilizar los cobros pesaba y pesa la sospecha de que no le anda a la zaga a Ábalos en materia de cariñosas, pero que tal asunto no aparezca en su correspondencia con Koldo parece dotarlo de un prestigio extraordinario. Nadie podrá pintar en la puerta de su casa "son las cinco y aún no me la han chupado". Por fin un escándalo socialista sin sexo de pago. ¿La excepción que confirma la regla o el alumbramiento de una nueva moral sexual en el PSOE? El yerno de Sabiniano se inclina por lo segundo y pretende nada menos que "abolir" la prostitución. Quien quita la ocasión, quita el pecado.

"Ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas sexualmente", declaró Ángel Víctor nada más conocer el informe de la Benemérita. De la atenta lectura de los mensajes con Koldo se infiere un desmesurado interés por parte del dirigente socialista canario en que la banda cobrase a la mayor brevedad. Minucias. En el PSOE han desarrollado la teoría alternativa de que Torres es el ejemplo de gestor total. He ahí a todo un presidente autonómico wasapeando gestiones de tesorería, una ventanilla única humana, un titán de la eficiencia y un gigante de la eficacia. Presidente omnisciente. Y ojo, sin "mujeres explotadas sexualmente". ¿Qué hacer con este hombre? O lo procesan o lo presentan por Valencia.